Mutfakta Temizlik Bezini Sakın Musluğa Asmayın: Meğer Hepimiz Yanlış Yapıyormuşuz
Islak temizlik bezleri, doğru kullanıldığında hijyenik bir temizlik sağlar ancak yanlış kullanımda ciddi sağlık sorunlarına da yol açabilir. Hemen hemen hepimiz temizlik bezini musluğa asarak kurutuyoruz fakat bu meğer mikroplara davetiye çıkarıyormuş.
Kaynak: Haber Merkezi
Mutfak temizliğinin vazgeçilmez yardımcılarından biri olan ıslak temizlik bezleri, yanlış kullanımda ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Pek çok kişi, temizlik sonrası ıslak bezi musluğa asmak veya lavabonun kenarına bırakmak gibi pratik yöntemlere başvurur. Ancak uzmanlar, bu yöntemlerin hijyen açısından büyük riskler taşıdığını belirtiyor.
ISLAK TEMİZLİK BEZLERİNDEKİ BÜYÜK TEHLİKE
Islak ve kirli bir ortam, bakterilerin hızla çoğalması için ideal bir üreme alanıdır. Musluğa asılan ıslak bezdeki mikroplar, kısa sürede musluk yüzeyine ve havalandırıcısına bulaşır. Bu durum, musluğu açıp kapatırken cilt temasıyla mikropların ağız, burun veya göz gibi hassas bölgelere taşınmasına neden olur.
Benzer şekilde, ısıtıcının üzerine bırakılan ıslak bezler de ciddi bir tehdit oluşturur. Yetersiz hava sirkülasyonu nedeniyle bezdeki mikroplar, lifler aracılığıyla havaya karışabilir ve solunum yoluyla vücuda girebilir.
Islak bezleri, hava sirkülasyonunun iyi olduğu bir yerde asarak kurutmak en doğru yöntemdir. Bu sayede hem hızlı kuruma sağlanır hem de bakteri üremesi engellenir. Özellikle çiğ et veya toprakla temas eden bezleri hemen değiştirmek önemlidir. Mutfak havlularını ve süngerleri düzenli olarak en az 60°C'de yıkayarak mikroplardan arındırmak gerekir.
Ayrıca kurulama havlularını katlayarak değil, açık şekilde asarak kurutmak daha sağlıklıdır. Özellikle yaz aylarında sıcak ve nemli havalarda bakterilerin daha hızlı ürer. Bu nedenle temizlik bezlerini yaz aylarında daha sık değiştirmek gerekir.