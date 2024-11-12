Mutfakta Temizlik Bezini Sakın Musluğa Asmayın: Meğer Hepimiz Yanlış Yapıyormuşuz

Islak bezleri, hava sirkülasyonunun iyi olduğu bir yerde asarak kurutmak en doğru yöntemdir. Bu sayede hem hızlı kuruma sağlanır hem de bakteri üremesi engellenir. Özellikle çiğ et veya toprakla temas eden bezleri hemen değiştirmek önemlidir. Mutfak havlularını ve süngerleri düzenli olarak en az 60°C'de yıkayarak mikroplardan arındırmak gerekir.