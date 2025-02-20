Mutfakta Musluğun Üstüne Islak Bez Asmak Bakın Neye Neden Oluyor: Duyunca Hemen Çöpe Atacaksınız

Mutfakta hijyen ve düzen sağlamak, sağlıklı bir yaşam için büyük önem taşıyor ancak çoğu kişinin farkında olmadan yaptığı bir hata, mutfağı mikrop yuvasına çeviriyor. Temizlik sonrası musluğun üzerine bırakılan bezler, sandığınızdan çok daha fazla risk barındırıyor. Görünüşte masum gibi görünen bu küçük alışkanlığın ciddi sağlık sorunlarına yol açtığı ortaya çıktı.