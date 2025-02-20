Mutfakta Musluğun Üstüne Islak Bez Asmak Bakın Neye Neden Oluyor: Duyunca Hemen Çöpe Atacaksınız
Mutfağınızdaki küçük bir alışkanlık, sağlığınızı riske atıyor olabilir. Musluğun üzerine bırakılan ıslak bezler, bakteri üremesine yol açarak ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor. İşte detaylar…
Kaynak: Haber Merkezi
Mutfakta hijyen ve düzen sağlamak, sağlıklı bir yaşam için büyük önem taşıyor ancak çoğu kişinin farkında olmadan yaptığı bir hata, mutfağı mikrop yuvasına çeviriyor. Temizlik sonrası musluğun üzerine bırakılan bezler, sandığınızdan çok daha fazla risk barındırıyor. Görünüşte masum gibi görünen bu küçük alışkanlığın ciddi sağlık sorunlarına yol açtığı ortaya çıktı.
BEZLERİN YARISINDA BAKTERİ TESPİT EDİLDİ
Mauritius Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmada, 100 mutfak bezi incelendi. Islak bezlerin lavabonun ya da musluğun üzerinde bırakılması, bakteri oluşumunu hızlandırarak hijyen sorunlarına yol açtığı ortaya çıktı. İncelenen bezlerin yarısında bakteri tespit edildi. Üçte birinde bağırsak enfeksiyonlarına yol açabilen E. Coli bakterisi bulundu. Bu bakteriler musluk ve suya bulaşarak daha geniş bir alana yayılabiliyor.
Uzmanlar, ıslak mutfak bezlerinin mümkün olduğunca açık havada kurutulmasını ve düzenli olarak değiştirilmesini öneriyor. Ayrıca, temizlik sonrası bezleri musluk gibi nemli alanlarda bırakmamak, hijyen açısından kritik bir öneme sahip.