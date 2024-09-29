Mutfakta Balık Yaptığınızı Kimse Anlamayacak: Ustaların Sırrı Ortaya Çıktı

Defneyaprağı, yalnızca balık kokusunu yok etmekle kalmaz, aynı zamanda birçok kötü kokunun da önüne geçer. Peki defneyaprağının faydaları ve balık kokusunu gidermek için uygulanabilecek diğer yöntemler nelerdir?

Bakliyatların saklanmasında da etkili olan defneyaprağı, nemlenmeyi ve küflenmeyi engeller. Saklama kabınıza bir iki adet defneyaprağı ekleyerek, kötü koku ve küf oluşumunun önüne geçebilirsiniz.