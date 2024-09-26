Mutfak Bezini Çamaşır Suyuna Batıran Yandı, Zararı Çok Büyük! Yıllardır Yanlış Biliniyormuş
Mutfak bezleri, hızlı bir şekilde kirlenmeleri nedeniyle sıkça kimyasal temizlik ürünleri ile temizlenmektedir. Ancak, yaygın olarak kullanılan çamaşır suyu, mutfak bezleri için son derece tehlikeli bir alternatif olduğu ortaya çıktı. Uzmanlar, çamaşır suyunda bekletilen bezlerin, sağlığı olumsuz etkileyen zararlı maddelerle kaplanabileceğini belirtiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Mutfak bezleri ve süngerler, bakterilerin hızla üreyebileceği ortamlar yarattıkları için düzenli temizliği oldukça önemlidir. Zaman zaman bu bezler, mutfağınıza rahatsız edici kötü kokular yayabilir. Çoğu kişi, bu kötü kokulardan kurtulmak amacıyla bezleri çamaşır suyuna yatırarak bir gece bekletmeyi tercih ediyor. Ancak bu yöntem, sağlık açısından sanıldığı kadar zararsız değil.
Çamaşır suyuna batırılan mutfak bezlerinin daha sonra tezgah veya buzdolaplarına sürülmesi, insan sağlığına ciddi zararlar verebiliyor.
Uzmanlar, çamaşır suyu yerine karbonatla temizlik yapmanın daha etkili ve sağlıklı bir yöntem olduğunu vurguluyor. Karbonat tekniği ile mutfak bezlerini temizlemek için bezleri su dolu bir tencereye koyup üzerine bir yemek kaşığı karbonat eklemek ve kaynatmak yeterli.
Bu yöntem, kimyasal maddelere maruz kalmadan mutfak bezlerinin hijyenik kalmasını sağlarken, gıdalarla temas eden yüzeylerde de herhangi bir tehlike oluşturmuyor. Mutfak bezlerinizi bu sağlıklı yöntemle temizleyerek, hem kendinizi hem de ailenizi koruyabilirsiniz.