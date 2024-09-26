Mutfak Bezini Çamaşır Suyuna Batıran Yandı, Zararı Çok Büyük! Yıllardır Yanlış Biliniyormuş

Uzmanlar, çamaşır suyu yerine karbonatla temizlik yapmanın daha etkili ve sağlıklı bir yöntem olduğunu vurguluyor. Karbonat tekniği ile mutfak bezlerini temizlemek için bezleri su dolu bir tencereye koyup üzerine bir yemek kaşığı karbonat eklemek ve kaynatmak yeterli.

Bu yöntem, kimyasal maddelere maruz kalmadan mutfak bezlerinin hijyenik kalmasını sağlarken, gıdalarla temas eden yüzeylerde de herhangi bir tehlike oluşturmuyor. Mutfak bezlerinizi bu sağlıklı yöntemle temizleyerek, hem kendinizi hem de ailenizi koruyabilirsiniz.