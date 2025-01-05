Musluktan Fırın Koluna Kadar Her Yere Asıyoruz: Meğer Mikrop Yuvasına Dönüşüyormuş!

HİJYEN İÇİN MUTLAKA YAPIN

Düzenli Temizlik: Mutfak havlularını sık sık yıkayın. Yoğun kullanılan havluları birkaç günde bir, yalnızca kurulama için kullanılanları ise haftada bir yenileyin.

Ayrı Yıkama: Uzmanlar, mutfak havlularını diğer çamaşırlardan ayrı yıkamanın önemini vurguluyor. Mikropların yayılmasını önlemek için sıcak su ve deterjanla yıkama öneriliyor.

Kağıt Havlu Kullanımı: Çiğ etle temas veya yemek artıkları temizliği gibi durumlarda kağıt havlu kullanımı, daha hijyenik bir çözüm sunuyor.