Musluktan Fırın Koluna Kadar Her Yere Asıyoruz: Meğer Mikrop Yuvasına Dönüşüyormuş!
Mutfakta temizlik ve kurutma işlemlerinde kullanılan mutfak havluları, tezgah üstünde ya da fırın kolunda asılı durarak sürekli elimizin altında bulunuyor. Ancak bu havluların yanlış kullanımı, ciddi hijyen sorunlarına yol açabiliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Uzmanlara göre mutfak havlularının doğru kullanımı ve düzenli temizlenmesi, mutfak hijyenini korumak açısından büyük önem taşıyor.
MUTFAK HAVLULARININ YANLIŞ KULLANIMI RİSK YARATIYOR
Mutfak havluları, bulaşıkları kurulamak, sıcak tepsi ve tavaları tutmak gibi birçok işlev için tercih ediliyor. Ancak sık kullanılan bu havluların temizliğine yeterince dikkat edilmediğinde, dışarıdan temiz görünse bile mikrop ve mantar barındırdığı biliniyor. Özellikle ıslak havlular, mikropların çoğalmasında önemli bir rol oynuyor.
HİJYEN İÇİN MUTLAKA YAPIN
Düzenli Temizlik: Mutfak havlularını sık sık yıkayın. Yoğun kullanılan havluları birkaç günde bir, yalnızca kurulama için kullanılanları ise haftada bir yenileyin.
Ayrı Yıkama: Uzmanlar, mutfak havlularını diğer çamaşırlardan ayrı yıkamanın önemini vurguluyor. Mikropların yayılmasını önlemek için sıcak su ve deterjanla yıkama öneriliyor.
Kağıt Havlu Kullanımı: Çiğ etle temas veya yemek artıkları temizliği gibi durumlarda kağıt havlu kullanımı, daha hijyenik bir çözüm sunuyor.
HAVLULARIN DOĞRU KULLANIMI ÖNEMLİ
Havluların kuru kalacağı bir yere asılması, ıslak bırakılmaması gerekiyor. Aksi takdirde, uzun süre nemli kalan havlular bakteri ve mantar üremesine neden olabiliyor. Ayrıca, mutfak havlularının sıcak suyla yıkanması, hijyeni sağlamak açısından büyük önem taşıyor.