Muslukları İlk Günkü Gibi Parlatan Doğal Yöntem: Kireç Kalıntısından Eser Kalmıyor

DETAYLI TEMİZLİK İÇİN DİŞ FIRÇASI KULLANIMI

Muslukların ulaşılması zor noktalarında biriken kireçleri temizlemek için eski bir diş fırçası kullanabilirsiniz. Sirke, karbonat veya limon ile fırçalayarak musluk başlıklarında biriken kireçleri kolayca temizlemek mümkün.

KİREÇLENMEYİ ÖNLEMEK İÇİN PRATİK ÖNERİLER

Musluklarda kireç birikmesini önlemek için düzenli temizlik yapmak büyük önem taşır. Haftada bir kez sirke ile silmek, kireç oluşumunu engelleyebilir. Ayrıca her kullanım sonrası muslukları kuru bir bezle silerek su lekelerinin ve kireç tabakasının oluşmasını önleyebilirsiniz.