Musluk Suyuyla Bulaşan Hastalık Ortaya Çıktı: Göze Girip Besleniyor, Solunumla Bile Geçebiliyor

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Gözlük yerine kontakt lens tercih edenlerin sayısı her geçen gün artarken, bu küçük medikal ürünle ilgili hayati bir risk yeniden gündemde. Acanthamoeba adı verilen mikroskobik parazit, özellikle hijyen kurallarına dikkat etmeyen lens kullanıcıları için büyük bir tehdit oluşturuyor. Sinsi şekilde ilerleyen bu tehlike, tedavi edilmediğinde kalıcı görme kaybına kadar yol açabiliyor.

GÖZDE FARK EDİLMEDEN YERLEŞİYOR

Göz sağlığı açısından ciddi riskler barındıran Acanthamoeba keratiti, özellikle musluk suyu, havuz ve duş gibi ortamlarda bulunabiliyor. Parazit; lenslerin bu sularla temas etmesi durumunda, doğrudan korneaya yerleşebiliyor. İlk günlerde belirti vermemesi nedeniyle enfeksiyon çoğu zaman geç fark ediliyor. Gözde batma hissi, kızarıklık, ışığa duyarlılık ve görme bulanıklığı gibi belirtiler başladığında ise enfeksiyon çoktan ilerlemiş olabiliyor.

TEDAVİ GECİKİRSE KORNEA NAKLİ GÜNDEME GELİYOR

Acanthamoeba keratiti zamanında tedavi edilmezse, enfeksiyon gözde kalıcı hasara yol açabiliyor. İleri vakalarda hastanın kornea nakli olması bile gerekebiliyor. Uzmanlar, özellikle lens kullanıcılarını hijyen konusunda çok daha dikkatli olmaları yönünde uyarıyor.

MUSLUK SUYUYLA TEMİZLENEN LENSLER TEHLİKE SAÇIYOR

Göz hastalıkları uzmanları, lensle ilgili yapılan en yaygın hatalardan birinin musluk suyuyla temizlik olduğunu vurguluyor. Musluk suyu steril olmadığı için Acanthamoeba gibi parazitleri taşıyabiliyor. Bu nedenle lenslerin sadece özel lens solüsyonları ile temizlenmesi, lens takılmadan önce ellerin iyice yıkanıp kurulanması büyük önem taşıyor.

DUŞ, HAVUZ VE DENİZDE LENSLE GİRMEYİN

Ayrıca uzmanlar, duş alırken, denize veya havuza girerken lenslerin mutlaka çıkarılması gerektiğini belirtiyor. Bu ortamlarda da parazitin bulunabileceğine dikkat çeken uzmanlar, “Soluma yoluyla bile bulaşabilen bu mikrop, göze temas ettiğinde çok daha tehlikeli hale gelir” uyarısında bulunuyor.

BASİT ALIŞKANLIKLAR, BÜYÜK SONUÇLAR DOĞURABİLİR

Lenslerin gece boyunca çıkarılmadan takılması, kullanım süresi geçmiş lenslerin hâlâ kullanılması gibi yaygın ihmaller, parazit enfeksiyonu riskini ciddi şekilde artırıyor. Her yıl dünya genelinde binlerce kişi bu nedenle görme kaybı yaşıyor.

UZMANLARDAN KRİTİK UYARILAR

Lensler yalnızca özel solüsyonlarla temizlenmeli

Musluk suyu kesinlikle kullanılmamalı

Lensle duş, deniz veya havuza girilmemeli

Kullanım süresi dolan lensler atılmalı

Lens takmadan önce eller mutlaka yıkanıp kurulanmalı

Göz sağlığını korumak, küçük ama etkili önlemlerle mümkün. Lens kullananlar için hijyen yalnızca konfor değil, aynı zamanda kalıcı görme kaybına karşı bir savunma hattı. Dilersen bu haber için çarpıcı bir başlık ve spot da hazırlayabilirim.

Kaynak: Haber Merkezi