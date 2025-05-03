Musluk Suyunu Filtre Olmadan Temizlemek Mümkün: İşte Babaannelerin Asırlardır Kullandığı O Yöntem

Musluk suyunu içilebilir hâle getirmenin tek yolu filtre kullanmaktan geçmiyor. Evde bulunan basit malzemelerle de suyu etkili bir şekilde arındırmak mümkün. Hatta bazı yöntemler, artezyen suyundan bile daha temiz sonuçlar verebilir.

CAM KAVANOZ ŞART

Bu doğal arıtma yöntemi için plastik kaplar önerilmez, çünkü plastik zamanla suyun saflığını bozabilir. Bu yüzden ilk adım olarak, üç litrelik bir cam kavanoz tercih edin. Kavanozu iyice yıkayıp kurulayın. Ardından içini 5–7 santimetrelik bir boşluk kalacak şekilde soğuk musluk suyuyla doldurun.

Bu şekilde yaklaşık 30 dakika bekletin. Bu bekleme süresi, suda bulunan büyük partiküllerin dibe çökmesini ve dezenfeksiyon amacıyla eklenen klorun buharlaşarak ortamdan uzaklaşmasını sağlar.

SARIMSAK VE AKTİF KARBON YÖNTEMİ

Bekleme süresinin ardından, üç diş soyulmuş sarımsağı suya ekleyin. Sarımsağın güçlü antibakteriyel özellikleri, suyun mikroorganizmalardan arınmasına katkı sağlar. Bunun yanında beş adet aktif karbon tableti de ekleyin. Bu tabletler, sudaki zararlı maddeleri emerek suyu daha da saflaştırır.

Hazırladığınız karışımı oda sıcaklığında, tercihen gece boyunca bekletin. Kavanozun ağzını kapatırken hava geçişine izin veren birkaç kat temiz tülbent ya da pamuklu bir bez kullanarak, hem havayla temas etmesini hem de tozlardan korunmasını sağlayın.

SÜZME VE SAKLAMA AŞAMASI

Bekleme süresi tamamlandıktan sonra, suyu dikkatlice süzün. Bunun için birkaç kat tülbent ya da ince pamuklu bez ideal olacaktır. Bu sayede aktif kömür kalıntıları ve sarımsak parçaları sudan ayrılır. Daha net ve berrak bir sonuç için süzme işlemini 2–3 kez tekrarlayabilirsiniz.

Elde ettiğiniz arıtılmış suyu cam şişeye veya kavanoza alarak, kapağını sıkıca kapatıp buzdolabında saklayın. Ancak bu doğal yöntemle temizlenen suyu en geç iki gün içinde tüketmeye özen gösterin; aksi halde tazeliğini yitirebilir.

Kaynak: Haber Merkezi