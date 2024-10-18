Muş'a Mevsimin İlk Karı Düştü

Muş’ta havaların soğumasıyla birlikte yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı.

Muş’ta gece saatlerinde etkisini attıran sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Etkili olan kar yağış, 2 bin 600 rakımlı Kurtik Dağı ve Çavuştepe’yi beyaz örtüyle kapladı. Kar yağışıyla birlikte soğuk hava da etkisini artırmaya başladı.

Mevsimin ilk karının yağdığını söyleyen Mehmet Emin Koç adlı vatandaş, “Bizim memlekete mevsimin ilk karı yağdı. Çok güzel bir görüntü. Hava da çok güzel. Kurtik Dağı’na yağan bu kar mükemmel. Bu sene biraz erken yağdı. Hoş geldin diyelim. Kar demek bereket demek. Karsız bu memleket olmuyor. Bereketli olacak inşallah. Bizim memlekete kar yakışıyor. Yazın Muş Lalesi yakışıyor kışın da kar yakışıyor” dedi.

Kaynak: İHA