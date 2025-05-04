Muş 1071 Lalesi Görenleri Büyüledi: Yalnızca 3 Hafta Yaşıyorlar

Muş 1071 adıyla tescillenen ve 3 hafta ömrü olan laleler açtı. Görenler gözlerine inanamadı.

Muş 1071 Lalesi Görenleri Büyüledi: Yalnızca 3 Hafta Yaşıyorlar

Muş'ta 3 hafta boyunca açabilen ve Muş 1071 adıyla tescillenen laleler bahara merhaba dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından tescillenen laleler, ovadaki arazileri renklendirdi.

Lalelerin açmasıyla seyrine doyum olmayan manzaraya bürünen araziler, bu güzelliği görmek isteyen kent sakinlerinin uğrak yeri oldu.

Merkeze 17 kilometre uzaklıkta bulunan Laleli köyündeki ovaya gelen doğaseverler ve fotoğraf tutkunları, doğal olarak yeşeren laleleri cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle görüntülemeye çalıştı.

MUŞ OVASI KIRMIZIYA BÜRÜNDÜ

Fotoğraf tutkunu Hatice Taşcı, AA muhabirine, arkadaşlarıyla laleleri görmeye geldiklerini söyledi.

Lalelerin bölgeye farklı bir güzellik kattığını belirten Taşcı, şöyle konuştu:

"Uzun zamandır laleleri görmek istiyordum ama ömürleri çok kısa olduğu için denk gelemiyorduk. Bugün laleleri gördük ve fotoğraflarını çektik. Çok güzellerdi. Muş Ovası adeta kırmızıya bürünmüş. Biz de arkadaşlarımızla bu manzarayı görüntüledik. Herkese buraya gelmelerini tavsiye ediyorum."

Muş'ta öğretmenlik yapan Şerife Sayan da hafta sonu tatilinde laleleri görmek için bölgeye geldiklerini anlattı.

Çok güzel bir manzarayla karşılaştıklarını dile getiren Sayan, "Laleler çok güzel. İnsan görünce daha mutlu oluyor, içi ısınıyor. Biz de görelim dedik. İnsanlar çok fazla ilgi gösteriyor. Laleler, Muş'un bir güzelliği, daha fazla değerlendirilebilir. Ömrü kısa olan bir çiçek ama görüntüsüyle insanı çok etkiliyor." ifadelerini kullandı.

Coğrafi Tescilli Kayısıda Hasat Heyecanı Başladı: Kilosu 500 Liradan Satılıyor!Coğrafi Tescilli Kayısıda Hasat Heyecanı Başladı: Kilosu 500 Liradan Satılıyor!Ekonomi

Elektrik Sayaçlarında Yeni Dönem Başlıyor: Dokunan Şimdi YandıElektrik Sayaçlarında Yeni Dönem Başlıyor: Dokunan Şimdi YandıEkonomi

Anne Babalar Dikkat! Uzmanlar Uyardı: Çocuğunuzda Yazın Bu Belirtiyi Hafife Almayın Anne Babalar Dikkat! Uzmanlar Uyardı: Çocuğunuzda Yazın Bu Belirtiyi Hafife Almayın
Telefon ve İnternet Tarifeleri için Yeni Dönem! Artık Anında Tespit Edilebilecek Telefon ve İnternet Tarifeleri için Yeni Dönem! Artık Anında Tespit Edilebilecek
Özgür Özel'e Saldıran Selçuk Tengioğlu Kimdir? Özgür Özel'e Saldıran Selçuk Tengioğlu Kimdir?
KGM Yayımladı: Bu Yollar Trafiğe Kapatıldı KGM Yayımladı: Bu Yollar Trafiğe Kapatıldı
ÇOK OKUNANLAR
SSK BağKur ve Tüm Emekleriler için Kritik Gün! Geri Sayım Başladı, Emeklinin Kaderini Belirleyecek Oran Açıklanacak SSK BağKur ve Tüm Emekleriler için Kritik Gün! Geri Sayım Başladı
Mahfi Eğilmez: Sert Artış Olacak Mahfi Eğilmez: Sert Artış Olacak
Dünyanın En Sıkıcı Şehirleri Belli Oldu: Tatile Giden Akşamına Ülkesine Dönüyor Dünyanın En Sıkıcı Şehirleri Belli Oldu
Ne Ankara Ne İstanbul Ne de İzmir! Dolar Zengini İller Açıklandı, İlk Sıradakine Çok Şaşıracaksınız Ne Ankara Ne İstanbul Ne de İzmir! Dolar Zengini İller Açıklandı, İlk Sıradakine Çok Şaşıracaksınız
Bakan Tunç Açıkladı: Zafer Partisi'nin Sırrı Süreyya Önder için 'Sarı Torba' Paylaşımlarına Soruşturma Zafer Partisi'nin Sırrı Süreyya Önder için 'Sarı Torba' Paylaşımlarına Soruşturma