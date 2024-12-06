Mum Yakarken 2 Kez Düşünün: Etkisi Sigarayı da Solladı

DOĞAL VE KOKUSUZ MUMLAR DAHA MI GÜVENLİ?

Uzmanlar, doğal içeriklerden üretilen mumların bile zararlı olabileceği konusunda uyarıyor. Bu mumların saldığı doğal kimyasalların, ortam havasındaki ozonla etkileşime girerek toksik yan ürünler oluşturabileceği belirtiliyor. Ayrıca, mumların içerdiği kimyasalların büyük bir kısmının paket üzerinde belirtilmemesi dikkat çekiyor.

BİLİŞSEL VE ZİHİNSEL ETKİLERİ ŞAŞIRTTI

Araştırmalar, mumların dumanına kısa süreli maruziyetin bilişsel fonksiyonlarda geçici düşüşlere yol açabileceğini, uzun süreli maruziyetin ise zihinsel fonksiyonlarda kalıcı etkilerle bağlantılı olabileceğini gösteriyor. Nature dergisinde yayımlanan bir çalışma, tütsü dumanına uzun süre maruz kalmanın bu tür etkileri doğruladığını ortaya koydu.

UZMANLARDAN KRİTİK ÖNERİ

Uzmanlar, mum yakarken geniş alanlarda ve iyi bir havalandırma sağlanarak risklerin azaltılabileceğini belirtiyor. Bununla birlikte, bu alanda daha fazla araştırma yapılması gerektiği de vurgulanıyor. Sağlık açısından olası risklere karşı, kokusuz ve kimyasal içeriği en az düzeyde olan ürünlerin tercih edilmesi öneriliyor.