Mum Alırken Bu Detaya Dikkat! Romantik Bir Gece Hayatınızı Mahvedebilir! Büyük Tehlikesi Ortaya Çıktı
Son araştırmalar, kapalı alanlarda kullanılan kokulu mumların hava kirliliğini ciddi ölçüde artırabileceğini ortaya koydu. ABD ve Almanya'dan bilim insanlarının yürüttüğü çalışma, bu tür ürünlerin saldığı uçucu organik bileşiklerin (VOC) ozonla etkileşime girerek zararlı partiküller oluşturduğunu gösterdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Araştırmaya göre, bu partiküller o kadar küçük ki akciğerlere nüfuz edebiliyor. Daha önce yapılan çalışmalar, bu tür ince partiküllerin solunum ve kalp hastalıklarıyla bağlantılı olabileceğini ortaya koymuştu. Purdue Üniversitesi'nden inşaat mühendisi Brandon Boor, "Kapalı alanlardaki hava kirliliğini tam olarak anlayabilmek için en küçük nanopartikülleri bile ölçmek gerekiyor." dedi.
DİZEL MOTORLAR VE GAZLI OCAKLAR KADAR TEHLİKELİ
Boor, kokulu mumlar ve benzeri ürünlerin ozonla tepkimeye girerek havadaki kimyasal yapıyı değiştirdiğini ve hızla yayılan zararlı partiküller oluşturduğunu belirtti. Araştırma, bu tür ürünlerin dizel motorlar ve gazlı ocaklarla benzer seviyede hava kirliliği yaratabileceğini ortaya koydu.
YANMA OLMADAN DA ZARARLI GAZLAR ORTAYA ÇIKIYOR
Araştırmada kullanılan gelişmiş ölçüm cihazları, küçük bir ev ortamında yapılan deneylerde kokulu mumların yanma süreci olmadan bile yüksek oranda uçucu bileşik saldığını gösterdi. Mumlar, geniş yüzey alanında ısınarak daha fazla koku molekülü yaydığı için kapalı alanlardaki hava kalitesini olumsuz etkileyebiliyor.
Purdue Üniversitesi'nden Nusrat Jung, "Koku verici ürünler sadece hoş kokular yaymaz, aynı zamanda iç mekân havasının kimyasını değiştirerek yüksek seviyede nanopartikül oluşturur. Bu da ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir." ifadelerini kullandı.
İÇ MEKÂN HAVA KİRLİLİĞİ ÖNEMLİ BİR RİSK OLUŞTURUYOR
Environmental Science & Technology Letters dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, iç mekân hava kirliliği üzerine yapılan çalışmalar dış ortam kirliliği kadar kapsamlı değil. Ancak uzmanlar, kapalı alanlardaki hava kirliliğinin de benzer seviyede tehlikeli olabileceğine dikkat çekiyor.
Daha önce yapılan araştırmalarda, yağ bazlı difüzörler, oda spreyleri ve temizlik ürünlerinin de iç mekânda yüksek seviyede nanopartikül yaydığı belirlenmişti. Bilim insanları, bina tasarımlarının ve havalandırma sistemlerinin bu tür kirleticilere karşı daha duyarlı hale getirilmesi gerektiğini vurguluyor.
Jung, "Doğal bir orman havası yaratmaya çalışırken aslında iç mekânda solunmaması gereken yüksek düzeyde kimyasal partiküller oluşturuyoruz." diyerek bu tür ürünlerin bilinçli kullanılması gerektiğini ifade etti.