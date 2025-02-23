Mum Alırken Bu Detaya Dikkat! Romantik Bir Gece Hayatınızı Mahvedebilir! Büyük Tehlikesi Ortaya Çıktı

İÇ MEKÂN HAVA KİRLİLİĞİ ÖNEMLİ BİR RİSK OLUŞTURUYOR

Environmental Science & Technology Letters dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, iç mekân hava kirliliği üzerine yapılan çalışmalar dış ortam kirliliği kadar kapsamlı değil. Ancak uzmanlar, kapalı alanlardaki hava kirliliğinin de benzer seviyede tehlikeli olabileceğine dikkat çekiyor.

Daha önce yapılan araştırmalarda, yağ bazlı difüzörler, oda spreyleri ve temizlik ürünlerinin de iç mekânda yüksek seviyede nanopartikül yaydığı belirlenmişti. Bilim insanları, bina tasarımlarının ve havalandırma sistemlerinin bu tür kirleticilere karşı daha duyarlı hale getirilmesi gerektiğini vurguluyor.

Jung, "Doğal bir orman havası yaratmaya çalışırken aslında iç mekânda solunmaması gereken yüksek düzeyde kimyasal partiküller oluşturuyoruz." diyerek bu tür ürünlerin bilinçli kullanılması gerektiğini ifade etti.