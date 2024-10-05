Mühendisliği Bırakıp Çiftçiliğe Başladı: Haftada 2 Gün Çalışıyor 5 Mühendis Maaşı Kadar Kazanıyor

10 DÖNÜMLÜK BAĞDA ÜZÜM ÜRETİMİNE BAŞLADI

Beytullah Efe, mühendislikten çiftçiliğe geçiş süreci hakkında bilgi vererek, “Elektrik elektronik mühendisiyim. Konya Selçuk Üniversitesi'nden mezunum. Okulu bitirdikten sonra yaklaşık iki sene mühendislik yaptım. Daha sonrasında burası bana daha cazip geldi. Babamı örnek almam ve evin tek erkek çocuğu olmam dolayısıyla babamın ektiği 10 dönümlük bağda üzüm üretmeye devam ettik” dedi.

ÇOK TALEP GÖRÜYOR

Efe, çiftçiliğe adım atmasının ardından çevresindekilerin de yardımıyla bir potansiyel hissettiğini belirterek, “Şu anda 50 dönümün üzerinde bir alanda üzüm üreticiliği yapıyorum. Ürettiğimiz üzüm Türkiye'de bilinen bir ürün. Özellikle raf ömrünün uzun olmasından dolayı çok fazla talep gören bir ürün” ifadesini kullandı.