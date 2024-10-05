Mühendisliği Bırakıp Çiftçiliğe Başladı: Haftada 2 Gün Çalışıyor 5 Mühendis Maaşı Kadar Kazanıyor
Konya Selçuk Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olan Beytullah Efe, iki yıllık mühendislik kariyerini geride bırakarak, babasının mesleği olan üzüm üreticiliğine yönelmeyi tercih etti. Efe, haftada yalnızca 2-3 gün çalışarak, 4-5 mühendisin kazandığı maaşı kazanıyor.
Kaynak: İHA
30 yaşındaki Efe, merkez ilçeye bağlı Güzel Yalı köyünde babasının 10 dönümlük bağıyla işe başladı. Çevresinin destekleriyle bu bağı 50 dönümün üzerine çıkararak üretim alanını genişletti. Ürettiği üzümler, uzun raf ömrü sayesinde yüksek talep görüyor ve yurt dışına ihraç ediliyor.
Elde ettiği gelirin, mühendislik sektöründe çalışanların kazancına denk olduğunu belirten Efe, üretim sürecinde özgür olmanın ve sevdiği işi yapmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Şu anda hasat ettiği ağın beyazı cinsi üzümleri, TIR'larla Türkiye'nin farklı noktalarına göndermeye devam ediyor. Efe, babasından devraldığı mesleği başarılı bir şekilde sürdürerek aile mirasını yaşatıyor.
10 DÖNÜMLÜK BAĞDA ÜZÜM ÜRETİMİNE BAŞLADI
Beytullah Efe, mühendislikten çiftçiliğe geçiş süreci hakkında bilgi vererek, “Elektrik elektronik mühendisiyim. Konya Selçuk Üniversitesi'nden mezunum. Okulu bitirdikten sonra yaklaşık iki sene mühendislik yaptım. Daha sonrasında burası bana daha cazip geldi. Babamı örnek almam ve evin tek erkek çocuğu olmam dolayısıyla babamın ektiği 10 dönümlük bağda üzüm üretmeye devam ettik” dedi.
ÇOK TALEP GÖRÜYOR
Efe, çiftçiliğe adım atmasının ardından çevresindekilerin de yardımıyla bir potansiyel hissettiğini belirterek, “Şu anda 50 dönümün üzerinde bir alanda üzüm üreticiliği yapıyorum. Ürettiğimiz üzüm Türkiye'de bilinen bir ürün. Özellikle raf ömrünün uzun olmasından dolayı çok fazla talep gören bir ürün” ifadesini kullandı.
"HAFTANIN SADECE 2-3 GÜNÜ ÇALIŞIYORUZ"
Sermaye konusunda sorun yaşamadıklarını, ancak ürünlerini pazarlamak için entegre tesis kurmanın önemli olduğunu dile getiren Efe, “Neden mühendis değil de çiftçisin diye bazıları eleştirebiliyor. Gelir noktasında bu işten 4-5 mühendis maaşı kadar bir gelirimiz oluyor. Aynı zamanda özgürüm. Kendime zaman ayırabiliyorum. Haftanın 6-7 günü yerine sadece 2-3 gün istekli bir şekilde, severek çalışarak bu ürünleri üretebiliyoruz” dedi.