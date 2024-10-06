Muğla'da 2 Hektar Makilik Alanda Yangın

Muğla Seydikemer'de, tarım alanında başlayıp makiliğe sıçrayan yangın söndürüldü.

Muğla'da 2 Hektar Makilik Alanda Yangın

Eşen Mahallesi'ndeki tarım alanında, henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle makiliğe sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 yangın söndürme uçağı, 2 helikopter, arazözler ve yangın söndürme işçileri sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahaleyle söndürülen yangın nedeniyle yaklaşık 2 hektar makilik ve tarım alanının zarar gördüğü belirlendi.

Kaynak: AA

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