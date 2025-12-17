Müge Anlı İle Yıllarca Çalışmış Yapımcının Tecrübesi Esra Ezmeci Programında

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Psikolog Esra Ezmeci’nin gündüz kuşağında öne çıkmasında, ekranların deneyimli isimlerinden Kebriye Koç’un katkısı dikkat çekiyor. Müge Anlı ile uzun yıllar birlikte çalışan Koç, birikimini Beyaz TV’de yayınlanan Esra Ezmeci programına taşıdı. Son dönemde ele alınan dosyalar ve yayın çizgisiyle program, kısa sürede izleyicinin ilgisini çekti ve reyting sıralamasında kendine sağlam bir yer edindi.

Şarkıcı Güllü’nün şüpheli ölümüne ilişkin yayınlarda ortaya konan detaylar ve yeni bulgular, Kebriye Koç’un geçmişte çözüme ulaşan birçok dosyadaki deneyiminin ekrana nasıl yansıdığını bir kez daha gösterdi.

MÜGE ANLI’DAN ESRA EZMECİ’YE UZANAN TECRÜBE

Televizyon kariyerine ATV’de yayınlanan “Esra Ceyhan’la A’dan Z’ye” programıyla başlayan Kebriye Koç, bu projede 12 yıl boyunca görev aldı. Ardından yine ATV ekranlarında Müge Anlı ile uzun yıllar çalışarak, gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından birinin içerik yapımcılığını üstlendi.

Pandemi döneminde Müge Anlı’nın programından ayrılan Koç, daha sonra Didem Arslan Yılmaz ve Fulya Öztürk ile çalıştı. Son iki yıldır ise psikolog Esra Ezmeci’nin programının yapımcılığını sürdürüyor.

ÇALIŞTIĞI İSİMLER HEP GÜNDEMDE KALDI

Kebriye Koç’un kariyerinde öne çıkan noktalardan biri de çalıştığı programların uzun soluklu olması ve izleyiciyle güçlü bağ kurması. Gündüz kuşağında edindiği tecrübeyle içerik üretiminde fark yaratan Koç’un imzasını taşıyan projelerin kısa sürede gündem oluşturması dikkat çekiyor.

Esra Ezmeci’nin programında da bu deneyimin etkisi hissedilirken, özellikle Güllü dosyasında ele alınan başlıklar programın öne çıkmasında belirleyici oldu.

KİTAP HAZIRLIĞI MERAK UYANDIRDI

Öte yandan Kebriye Koç’un, bugüne kadar yaptığı programlara ve perde arkasında yaşananlara dair anılarını bir kitapta toplamak için çalışmalara başladığı öğrenildi. Koç’un yıllar boyunca gündüz kuşağında yaşananlara dair neler anlatacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

Kaynak: Haber Merkezi