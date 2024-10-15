Mudanya Triatlonu Türkiye Kupası Finali'ne Rekor Katılım

Mudanya Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen “2024 Mudanya Triatlonu Türkiye Kupası Finali” 485 sporcuyla bu yılın en yüksek katılımlı yarışı oldu. İki gün süren zorlu yarışlara sahne olan finaller, 2024 yılında Türkiye’de yapılan ve en fazla sporcunun katılım sağladığı triatlon yarışı olma özelliğine sahip oldu. 13 ile 70 yaş arası 485 triatletin, Elit, Genç, Yıldız, Yaş Grupları, M3 ve PTS olmak üzere 17 ayrı yaş kategorisinde yarıştı.

Finallerin ilçe için bir ilk olduğunu ve sorunsuz bir şekilde tamamlandığını söyleyen Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, sporcular, antrenörler ve yakınları ile toplamda bin 500 kişiyi ağırladıklarını belirtti. Olağanüstü bir organizasyon gerçekleştirdiklerini ve ilerleyen yıllarda uluslararası triatlon yarışlarına ev sahipliği yapmak istediklerini vurgulayan Dalgıç, “Mudanya Mütarekesi’nin 102'nci yılı etkinlikleri kapsamında bu yıl ilk kez düzenlediğimiz finalleri sorunsuz ve kayıpsız bir şekilde tamamladık. Katılımın ve ilginin yüksek olması bizleri çok memnun etti. Sonunda herkesin mutlu olduğu ve kazandığı yarışmada Mudanya'mızın poyrazı sporculara ayrı bir heyecan kattı. Gece gündüz çalışarak emek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Kaynak: ANKA