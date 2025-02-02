Mucizevi İçecek, Faydası Saymakla Bitmiyor! Hem Kilo Verdiriyor Hem Kansere Karşı Koruyor

YÜKSEK ORANDA FAYDALI BİLEŞEN İÇERİYOR

Kavrulmamış kahve çekirdeklerinden elde edilen yeşil kahve, doğal yapısını koruduğu için klasik kahveye göre daha yüksek oranda faydalı bileşen içeriyor. Uzmanlar, kahve çekirdeğinin doğada yeşil renkte bulunduğunu ve kavurma işlemi görmediği için besin değerlerini daha iyi koruduğunu belirtiyor.