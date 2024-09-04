Motosiklet Sürücülerine Ceza Yağdı

Antalya'nın Alanya ilçesinde yürütülen trafik denetimlerinde, yaya önceliği ilkesini ihlal ederek yürüyüş yollarını kullanan 46 motosiklet sürücüsüne toplam 108.209 TL tutarında idari para cezası kesildi.

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Motosiklet Sürücülerine Ceza Yağdı

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ve Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 02-03 Eylül 2024 tarihlerinde çarşı merkezi, sahil kesimleri, İskele ve Damlataş bölgelerinde trafiğe kapalı alanlarda denetim uygulamaları gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde, yürüyüş yolları üzerinde yaya trafiğini tehlikeye düşüren 46 motosiklet sürücüsüne toplam 108 bin 209 TL cezai işlem uygulandı. Bu denetimlerin, halkın güvenliğini artırmak ve trafiği düzenlemek amacıyla yapıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA

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