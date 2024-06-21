‘Mor’ bahçeye ziyaretçi akını

Erzincan’da fotoğraf tutkunları, turistlerin gözdesi haline gelen mor lavanta tarlalarında en güzel kareyi yakalamaya çalışıyor.

Konuklar, farklı dekorlarda fotoğraf çekmek, lavanta tarlalarını fon yaparak en güzel kareyi kadrajlarına almak için birbirleriyle yarışıyor.

Lavanta tarlasında fotoğraf çektiren Büşra Doğan, “Lavanta tarlaları hem ziyaretçilere hem de fotoğrafçılara görsel şölen sunuyor. Haziran ayının gelmesini ve bu güzellikleri fotoğraflamayı sabırsızlıkla bekliyoruz. İl dışından gelen fotoğrafçılar da lavanta tarlalarına geliyor. Buraya gelenler güzel fotoğraflarla buradan ayrılıyor. Burası fotoğraf açısından zengin bir bölge. Bizim çektiğimiz fotoğraflar kentin tanıtımına da katkı sağlıyor" dedi.

Doğan, fotoğrafların farklı platformlarda paylaşılmasının tarlalara ilgiyi artırdığını aktararak, herkesin bu güzellikleri gelip görmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: İHA