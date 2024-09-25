Modern Dünyadan Uzak Olan Kabile Mutasyona Uğradı: Sadece 2 Parmakları Var

Zimbabve'nin kuzeybatısındaki Zambezi Vadisi'nde yaşayan Vadoma Kabilesi, tüm köyün ilginç genetik mutasyonla karşı karşıya olduğu ortaya çıktı. "Deve Kuşu Kabilesi" olarak bilinen bu topluluk, ayaklarındaki sıradışı özellikleriyle dikkat çekiyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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Modern Dünyadan Uzak Olan Kabile Mutasyona Uğradı: Sadece 2 Parmakları Var - Resim: 1

Ectrodactyly adı verilen bu genetik durum, kabile üyelerinin ayaklarında üç orta parmağın eksik olması ve diğer iki parmağın içe dönük bir yapıda bulunmasıyla kendini gösteriyor. Bu özellikleri, Vadoma halkının doğayla uyum içinde yaşamalarına ve bu durumu avantaja çevirmelerine olanak tanıyor.

Vadoma Kabilesi'nin tanınmasını sağlayan genetik durum, tıp literatüründe 'ectrodactyly' olarak adlandırılıyor. Bu durum, ayak ya da el parmaklarının eksikliği veya birleşmesiyle ortaya çıkıyor. Kromozom 7'deki bir mutasyon sonucu oluşan ectrodactyly, kabilede yaygın bir şekilde görülüyor ve ebeveynlerden çocuklara yüzde 50 oranında geçiş gösteriyor. İzole yaşam tarzları, bu genetik özelliklerin nesilden nesile aktarılmasına zemin hazırlıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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