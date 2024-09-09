Mobilyada Yeni Trend Gül Kurusu



Ev dekorasyonunda göz alıcı ve uyumlu bir stil şekillendirmek için renk seçiminde oldukça hassas davranmak gerekiyor. Her bir parçanın birbiriyle ahenk içerisinde olduğu salon dekorasyonlarında, dikkat çekici renklere yer verilebilir. Özellikle yumuşak tonların hakim olduğu asil görünümden hoşlanıyorsanız; renkleri odak noktası haline getirebilirsiniz. Uzun yıllardır popülerliğini hiç kaybetmeyen ve evin her köşesinde ayrı bir güzellik şekillendiren gül kurusu rengi dekorasyonda sıklıkla karşımıza çıkıyor. Pembe alt tona sahip ancak soluk bir yapısı bulunan gül kurusu rengi, özellikle sonbahar dokusunu kusursuz bir şekilde evlere yansıtıyor. Göz yormayan yapısı ile duvarlarda, mobilyalarda veya aksesuarlarda da gül kurusu rengi kullanılabilir. Gelin, gül kurusu renginin nerelerde ve nasıl kullanılacağını birlikte öğrenelim.

Salon dekorasyonunda sonbahar etkilerini yansıtmak istiyorsanız son dönemlerin parlayan yıldızı gül kurusu rengi ile bu görünümü yakalamanız mümkün. İster odanın tamamında ister ayrıntılarda yer verebileceğiniz bu renk evlere tatlı ve samimi bir bakış açısı sunuyor.

Genellikle bej ve beyaz ile muhteşem bir uyum yakalayan gül kurusu renginin tamamen koltuklarınızda hakim olmasını istemezseniz size ilk önerimiz açık tonlarda berjer seçimi yapmanız olacaktır.

Koltuk takımında gül kurusu rengi tercih ettiyseniz duvar rengi ve aydınlatma işin püf noktasını oluşturacaktır. Dekorasyonda tamamlayıcı görünümlerden hoşlanıyorsanız hem koltuk hem de duvar renginde gül kurusu seçerek yoğunluğu vurgulayabilirsiniz.