Mizah Körü Burçlar Belli Oldu! Her Şeyden ama Her Şeyden Dram Çıkarıyorlar…

Ünlü astrolog Lyudmila Bulgakova, sürekli olarak her durumu abartan ve dramatize eden burçları açıkladı. Bulgakova’ya göre bazı burçlar olayları büyütme, içselleştirme ve her anı bir duygusal fırtınaya dönüştürme konusunda oldukça yetenekli. İşte dramatik yanlarıyla öne çıkan o üç burç:

GÖZYAŞLARIYLA HAYATI ANLAMLANDIRIYORLAR

Zodyak kuşağının duygusal hassasiyetini en derinden yaşayan burcu olan Yengeç, Bulgakova’ya göre her olayda endişelenecek bir sebep bulur. Yengeçler için dramatik bir bakış açısı yalnızca alışkanlık değil, aynı zamanda yaşama tutunma şeklidir. Duygularını yoğun yaşayan bu burç, çoğu zaman küçük meseleleri bile gözünde büyütür ve duygusal dalgalanmalarıyla tanınır.

OLAYLARI HER ZAMAN KARANLIK YÖNDEN GÖRÜYORLAR

Doğal bir analiz yeteneğine sahip olan Akrep burcu, yaşanan her gelişmeye kuşkuyla yaklaşır. Negatif senaryolar üretme konusunda usta olan Akrepler, önsezilerinin doğru çıkmasından büyük keyif alır. Astrolog Bulgakova, Akrep burcunun zaman zaman kendi karanlık düşüncelerine kapılarak olayları olduğundan daha çarpıcı hale getirebildiğini söylüyor.

HAYAL DÜNYASINDAN GERÇEĞE SERT GEÇİŞLERİYLE ÜNLÜLER

Balık burcu ise duygusal hassasiyetini hayal gücüyle birleştirerek, hayatı genellikle idealize eder. Gerçeklerle yüzleştiğinde ise bu hayallerin yıkılması büyük bir hayal kırıklığına yol açar. Bu durum, Balık burçlarının ruh halinin hızla düşmesine ve çevresine de karamsarlık yaymasına neden olabilir.

DUYGUSALLIK MI, GEREKSİZ DRAMATİZM Mİ?

Astrologlara göre bu burçlar olayları derinlemesine hissetme becerisine sahip olsalar da, zaman zaman küçük meseleleri bile büyük bir trajediye dönüştürebiliyorlar. Bu da hem kendi iç dünyalarını hem de çevrelerindekileri fazlasıyla etkileyebiliyor.