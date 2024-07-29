Mısırın Pişme Süresini 10 Kat Azaltıyor: Hem Çok Lezzetli Hem de 5 Dakikada Hazır Oluyor
Yaz aylarının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan süt mısırın pişirilmesi normal şartlar altında bir buçuk saati bulmakta. Ancak bilgili ev hanımları, mısırı 10 dakikada servise hazır hale getirmenin gizli yolunu biliyor.
Süt mısırlar bazen dondurulmuş halde, bazen konservelerde bazense sokaklarda bardak içerisinde satılabiliyor. Salatadan yemeklere birçok farklı alanda kullanılan bu lezzetin en sık tercih edileni ise koçanıyla birlikte yenilen türüdür.
Uzmanlar, mısırları doğru halde seçmenin ve pişirmenin yollarını anlatırken, süt mısırın pişme süresinin nasıl 10 kattan aşağı düşürüleceğinin de formülünü paylaştı.
MISIR NE KADAR SÜREDE PİŞİRİLMELİ?
Mısırların pişme süresi çoğu zaman mısırın ne kadar olgun olduğu ile alakalıdır. Taze mısırlar için çoğu zaman 30 dakika yeterken, olgun mısırların hazır hale gelmeleri bir saati bulabilir. Özellikle mısırların lahana tarafları sert ise yenilmeye hazır hale gelmesi 2-3 saate kadar uzamakta.
Bütün bu değişkenlerle birlikte lezzetli bir mısır için en önemli detay, mısırın gereğinden fazla pişmemesidir. Çünkü bu durumda mısırların en lezzetli bölümleri olan uç kısımları oldukça sertleşecektir.
DOĞRU MISIR NASIL SEÇİLİR?
Mısırın pişirilmesinden önce, seçme aşamasında dikkatli olmanız size lezzetli bir ürün elde edilmesini garantileyecektir. Doğru mısırı seçmen için uymanız gereken basit tavsiyeler var.
Her şeyden önce iyi bir mısır yalnızca koçanları ile satın alınmalıdır. Çünkü kesilmiş mısırlar zamanla daha nişastalı ve daha sert hale dönüşmektedir. Mısırların doğal kılıfı olan koçanlar, onları yaşlanmaya karşı korur.
Mısırın olgunluk seviyesi, rengine bakarak kolaylıkla anlaşılabilir. Mısırların dış kabuğu kuru ve kahverengi ise bu mısırın eski olduğu anlamına gelir. Taze mısırlarda kabuklar genellikle hafif nemli ve dokunulduğunda yapışkan olan sarı ve yeşil bir tepeye sahiptir.
Dışı yeşil olan ve sağlam yapraklı lahana başlarını seçmelisiniz. Bu kabuklar kuruysa, elinizdeki mısırlar olgunlaşmış ve lezzetsizdir.
Tüm bu detayların yanı sıra mısırın ağırlığı da bizlere çok fazla ipucu verir. Aynı boyutlarda birçok farklı koçanı değerlendirirseniz, içlerinde en ağır çıkanı taze ve genç olandır. Genç mısırların içleri çok daha fazla su ile doludur ve bu sular, pişirilme sonrasında tuzla birlikte mısırın lezzetini artırır.
LEZZETLİ BİR MISIR NASIL PİŞİRİLİR?
Öncelikle mısır koçanlarını kaynar bir suya koyun. Mısır taneleri sert olacağından kaynama öncesinde ve sırasında suya tuz eklemekten kaçının. Su tamamen kaynamadan beş dakika önce tuz ekleyebilir ya da servis yapmadan önce tuz kullanmayı tercih edebilirsiniz.
Mısırların yumuşak ve lezzetli kalmasını sağlamak için haşlama aşamasında suya şeker ve bir miktar yağ ekleyebilirsiniz. Mısırları haşlarken yüksek ateş kullanmamalısınız. Kısık ateş daha kaliteli bir ürünün ortaya çıkmasına yardımcı olacaktır.
Soğuduktan sonra taneler biraz sertleşir, bu nedenle mısırı sıcakken servis etmek en iyisidir.
İŞTE HIZLI MISIR PİŞİRMENİN SIRRI
Mısırın dışındaki kabukları alın ve tuzla ovalayın. Mısırınızı baharatlı seviyorsanız sevdiğiniz baharatları bu aşamada eklemelisiniz.
Sonrasında mısırları plastik bir torbaya koyun ve mikrodalgaya yerleştirin. Mikrodalga fırını en yüksek sıcaklık seviyesinde açın ve 5 dakika boyunca mısırların poşette kalmasını sağlayın. Devam eden süreçte mikrodalga fırın içerisindeki mısırları bir tabağa boşaltın.
Tabaktaki mısırınıza biraz tereyağı ekleyerek tüketebilirsiniz.