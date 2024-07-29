Mısırın Pişme Süresini 10 Kat Azaltıyor: Hem Çok Lezzetli Hem de 5 Dakikada Hazır Oluyor

MISIR NE KADAR SÜREDE PİŞİRİLMELİ?



Mısırların pişme süresi çoğu zaman mısırın ne kadar olgun olduğu ile alakalıdır. Taze mısırlar için çoğu zaman 30 dakika yeterken, olgun mısırların hazır hale gelmeleri bir saati bulabilir. Özellikle mısırların lahana tarafları sert ise yenilmeye hazır hale gelmesi 2-3 saate kadar uzamakta.



Bütün bu değişkenlerle birlikte lezzetli bir mısır için en önemli detay, mısırın gereğinden fazla pişmemesidir. Çünkü bu durumda mısırların en lezzetli bölümleri olan uç kısımları oldukça sertleşecektir.

