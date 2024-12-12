Milyonlarca Sürücüyü İlgilendiriyor: Trafik Işıklarında Bu Detaya Dikkat!

RENK KÖRLÜĞÜ VE STANDARTLAŞMA FAKTÖRÜ

Dikey trafik ışıklarının kullanımında bir başka önemli etken ise renk körü olan kişilerin daha kolay algılayabilmesidir. Renk körlüğü yaşayan sürücüler, trafik ışığındaki renkleri net bir şekilde göremeseler de üst ışığın yanıyor olması durumunda durmaları gerektiğini anlayabiliyorlar.

Ayrıca, ışıkların yatay konumlandırılması, belirli bir standart oluşturulmasını sağlıyor. Böylece, ışıkların renkleri arasında karışıklık yaşanmasının önüne geçiliyor. Örneğin, sağdan araç kullanılan ülkelerde kırmızı ışık her zaman solda, yeşil ise sağda yer alırken, soldan araç kullanılan ülkelerde ise bu durum tersine dönüyor.

Trafik ışıklarının dikey veya yatay konumlandırılmasının ardında yalnızca estetik bir kaygı bulunmuyor. Güvenlik, kullanım kolaylığı ve sürücüler için daha etkili görüş açısı sağlamak gibi birçok faktör rol oynuyor.