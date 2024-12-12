Milyonlarca Sürücüyü İlgilendiriyor: Trafik Işıklarında Bu Detaya Dikkat!
Yola çıktığınızda bazı trafik ışıklarının dikey, bazılarının ise yatay olduğunu fark etmişsinizdir. Peki, bu farklılıkların ardında yatan sebepler nelerdir? İşte merak edilen sorunun yanıtları…
Kaynak: Haber Merkezi
Trafik ışıklarının yerleşimi, bulunduğu bölgenin coğrafi, iklimsel ve şehirleşme koşullarına göre belirleniyor. Yatay trafik ışıkları genellikle geniş yollarda ve rüzgarın fazla olduğu bölgelerde tercih ediliyor. Bu yerleşim, rüzgarın yatay pozisyondaki ışıklara daha az baskı yapmasını sağlıyor. Ayrıca, geniş yollarda yatay trafik ışıkları daha rahat görünür, bu da sürücüler için önemli bir avantaj.
UZUN ARAÇLAR İÇİN YATAY IŞIKLAR DAHA UYGUN
Bazı trafik ışıkları dikey yerleştirildiğinde, uzun araçların altından geçmesi zorlaşabiliyor. Bu sebeple yatay trafik ışıkları, bu tür durumlar için daha mantıklı bir çözüm sunuyor.
GÖRÜNÜRLÜĞÜ DAHA KOLAY OLUYOR
Trafik ışıklarının yerleşimi, sürücülerin görüş açısını da etkiliyor. Özellikle geniş kavşaklarda, dikey yerleşim ışıkların uzaktan seçilmesini zorlaştırabiliyor. Bu durumda, yatay yerleşim daha işlevsel olabiliyor çünkü sürücüler tüm ışıkları aynı anda görebiliyor.
RENK KÖRLÜĞÜ VE STANDARTLAŞMA FAKTÖRÜ
Dikey trafik ışıklarının kullanımında bir başka önemli etken ise renk körü olan kişilerin daha kolay algılayabilmesidir. Renk körlüğü yaşayan sürücüler, trafik ışığındaki renkleri net bir şekilde göremeseler de üst ışığın yanıyor olması durumunda durmaları gerektiğini anlayabiliyorlar.
Ayrıca, ışıkların yatay konumlandırılması, belirli bir standart oluşturulmasını sağlıyor. Böylece, ışıkların renkleri arasında karışıklık yaşanmasının önüne geçiliyor. Örneğin, sağdan araç kullanılan ülkelerde kırmızı ışık her zaman solda, yeşil ise sağda yer alırken, soldan araç kullanılan ülkelerde ise bu durum tersine dönüyor.
Trafik ışıklarının dikey veya yatay konumlandırılmasının ardında yalnızca estetik bir kaygı bulunmuyor. Güvenlik, kullanım kolaylığı ve sürücüler için daha etkili görüş açısı sağlamak gibi birçok faktör rol oynuyor.