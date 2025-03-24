Milyonlarca Öğrenciyi İlgilendiriyor: Üniversitedeki 2 Bölüm Kapatılıyor
Anadolu Üniversitesi'nin Açıköğretim sisteminde milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren flaş değişiklik! Yıllardır ayrı faaliyet gösteren İktisat ve İşletme Fakülteleri kapatılarak, "Açıköğretim Fakültesi" adı altında tek bir fakültede birleştirilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Anadolu Üniversitesi'nin Açıköğretim sisteminde önemli bir değişiklik hayata geçiriliyor. Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) kararı doğrultusunda, yıllardır ayrı ayrı faaliyet gösteren İktisat ve İşletme Fakülteleri kapatılarak, "Açıköğretim Fakültesi" adı altında tek bir fakültede birleştirilecek.
BÖLÜMLER TEK ÇATI ALTINDA TOPLANACAK
Üniversite yetkilileri, bu yeni yapılanmanın hem idari süreçleri daha verimli hale getireceğini hem de öğrencilere daha entegre bir eğitim sunacağını ifade etti. Fakültelerin tek çatı altında toplanmasıyla birlikte akademik yapı da daha sade bir görünüme kavuşacak.
MİLYONLARCA ÖĞRENCİYİ İLGİLENDİRİYOR
Fakülte birleşimi nedeniyle öğrencilerin kayıt, ders seçimi veya sınav süreçlerinde herhangi bir değişiklik olmayacak. Mevcut sistem aynı şekilde işlemeye devam edecek. Açıköğretim sisteminde köklü bir dönüşüm anlamına gelen bu karar, binlerce öğrenciyi doğrudan ilgilendiriyor. Yeni yapıya ilişkin detayların ise önümüzdeki günlerde paylaşılması bekleniyor.