Milyonlarca Öğrenciyi İlgilendiriyor: Üniversitedeki 2 Bölüm Kapatılıyor

BÖLÜMLER TEK ÇATI ALTINDA TOPLANACAK

Üniversite yetkilileri, bu yeni yapılanmanın hem idari süreçleri daha verimli hale getireceğini hem de öğrencilere daha entegre bir eğitim sunacağını ifade etti. Fakültelerin tek çatı altında toplanmasıyla birlikte akademik yapı da daha sade bir görünüme kavuşacak.