Mıhlamayı Birde Böyle Deneyin! İçine Bir Kaşık Eklemek Yeterli, Lastik Gibi Uzayacak
Karadeniz'in sevilen lezzetlerinden biri olan mıhlama hem çok seviliyor hem de çok tüketiliyor. Peki, mıhlama nasıl yapılıyor? Mıhlama yaparken dikkat edilmesi gereken püf nokta nedir?
Kaynak: Haber Merkezi
Mıhlama, Karadeniz mutfağının en sevilen lezzetlerinden biridir ve özellikle kahvaltılarda sıkça tercih edilir. Peynir ile mısır ununun mükemmel birleşimiyle hazırlanan bu tarif, damaklarda unutulmaz bir tat bırakır. İster kahvaltıda ister akşam yemeğinde sunulabilen mıhlama, her yaştan kişinin beğenisine hitap ediyor.
MIHLAMA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
2 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı mısır unu
2 su bardağı ılık su
150 gram Trabzon peyniri veya kaşar peyniri
Bir tutam tuz
Kaynak: Haber Merkezi