Mıhlamayı Birde Böyle Deneyin! İçine Bir Kaşık Eklemek Yeterli, Lastik Gibi Uzayacak

Mıhlama, Karadeniz mutfağının en sevilen lezzetlerinden biridir ve özellikle kahvaltılarda sıkça tercih edilir. Peynir ile mısır ununun mükemmel birleşimiyle hazırlanan bu tarif, damaklarda unutulmaz bir tat bırakır. İster kahvaltıda ister akşam yemeğinde sunulabilen mıhlama, her yaştan kişinin beğenisine hitap ediyor.

MIHLAMA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı mısır unu

2 su bardağı ılık su

150 gram Trabzon peyniri veya kaşar peyniri

Bir tutam tuz

Kaynak: Haber Merkezi