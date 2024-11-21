Migros, BİM, A101, ŞOK: Marketlerde Meyve ve Sebze Reyonunun Girişte Olmasının Asıl Nedeni Bakın Neymiş

SÜT VE YUMURTA NEDEN EN UZAKTA OLUR?

Süt ve yumurta gibi temel ihtiyaç maddeleri genellikle marketin en uzak köşelerinde yer alır. Bunun nedeni ise, bu ürünlere ulaşmak için diğer koridorlardan geçmek zorunda kalmamız ve böylece farklı ürünlerle karşılaşarak daha fazla şey almamız.