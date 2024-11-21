Migros, BİM, A101, ŞOK: Marketlerde Meyve ve Sebze Reyonunun Girişte Olmasının Asıl Nedeni Bakın Neymiş

Marketlerde dolaşırken hiç fark ettiniz mi, ihtiyacınız olan ürünler neden hep en uzak köşede bulunuyor? Ya da meyve ve sebze reyonunun neden girişte yer aldığını? Bu soruların cevapları, market tasarımcılarının alışveriş davranışlarımızı yönlendirmek için kullandıkları sinsi stratejilerde gizliymiş...

Kaynak: Haber Merkezi

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Migros, BİM, A101, ŞOK: Marketlerde Meyve ve Sebze Reyonunun Girişte Olmasının Asıl Nedeni Bakın Neymiş - Resim: 1

Bir mimari tasarım öğrencisi olan Reeves'e göre, marketler meyve ve sebze reyonunu girişe yerleştirerek bizi daha sağlıklı alışveriş yapmaya teşvik ediyor gibi görünse de, asıl amaç farklı. Bu sayede, alışverişe sağlıklı bir başlangıç yaparak, daha sonraki aşamalarda abur cubur alırken daha az suçluluk duymamız amaçlanıyor.

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Migros, BİM, A101, ŞOK: Marketlerde Meyve ve Sebze Reyonunun Girişte Olmasının Asıl Nedeni Bakın Neymiş - Resim: 2

SÜT VE YUMURTA NEDEN EN UZAKTA OLUR?

Süt ve yumurta gibi temel ihtiyaç maddeleri genellikle marketin en uzak köşelerinde yer alır. Bunun nedeni ise, bu ürünlere ulaşmak için diğer koridorlardan geçmek zorunda kalmamız ve böylece farklı ürünlerle karşılaşarak daha fazla şey almamız.

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Migros, BİM, A101, ŞOK: Marketlerde Meyve ve Sebze Reyonunun Girişte Olmasının Asıl Nedeni Bakın Neymiş - Resim: 3

Market tasarımcıları, sadece yetişkinlerin değil, çocukların alışveriş davranışlarını da inceleyerek stratejiler geliştiriyor. Çocukların göz hizasında yerleştirilen şekerlemeler, onların dikkatini çekerek daha fazla tatlı tüketimine teşvik ediyor. Bu sayede aileler, çocuklarının ısrarlarına daha kolay yeniliyor.

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Migros, BİM, A101, ŞOK: Marketlerde Meyve ve Sebze Reyonunun Girişte Olmasının Asıl Nedeni Bakın Neymiş - Resim: 4

Ödeme yaparken kasaların yanındaki raflarda yer alan küçük atıştırmalıklar, çikolatalar veya dergiler gibi ürünler, son anda aklımıza gelmeyen ihtiyaçlar yaratmak için özel olarak konumlandırılıyor. Böylece, alışveriş sepetimize beklenmedik ürünler eklenmiş oluyor.

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