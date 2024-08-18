Mezopotamyalıların Antik Yemek Tarifi: 4 Bin Yıllık Sır Ortaya Çıktı

Yale Üniversitesi'nde bulunan Babil Koleksiyonu'ndaki kil tabletlerde, binlerce yıl öncesine ait yemek tarifleri olduğu tespit edildi. Özellikle kuzu güveci tarifini içeren bu tabletler, antik Mezopotamya mutfağına dair önemli bilgiler ortaya çıkardı.

Mezopotamyalıların Antik Yemek Tarifi: 4 Bin Yıllık Sır Ortaya Çıktı - Resim: 1

Orta Doğu'da gerçekleştirilen bir arkeolojik kazıda keşfedilen ve 1911 yılından beri Yale Üniversitesi Babil Koleksiyonu'nda muhafaza edilen kil tabletlerin üzerinde başlangıçta tıbbi ilaç tarifleri olduğu düşünülüyordu. Ancak, Fransız araştırmacı Jean Bottéro, 1980'lerin başında tabletlerde yazılanların aslında yemek tarifleri olduğunu ortaya çıkardı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, koleksiyonda yer alan dört tabletin en büyüğü bir sabun kalıbı boyutunda, en küçüğü ise bir avuca sığacak kadar küçük. İÖ 1730’a tarihlenen üç büyük tablet, ağırlıklı olarak güveç tarifleri içeriyor. Diğer tablet ise daha sonraki bir döneme ait olup et suyu tariflerinden bahsediyor.

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