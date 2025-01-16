Meyve ve Sebze Alırken Dikkat: Zehirli Kimyasal Pestisit Sadece Böyle Anlaşılıyor

PARLAKLIĞA İNANMAYIN

Marketlerde satılan meyvelerin çoğu, göz alıcı parlaklıklarıyla dikkat çeker. Ancak bu parlaklık, meyvenin doğal hali değil, yapay olarak eklenen mum veya diğer kimyasal maddelerden kaynaklanabilir. Doğal yetişen meyveler genellikle daha mat bir görünüme sahiptir.

LEKE VE BÖCEK İZLERİNE DİKKAT

Kusursuz, lekesiz ve böcek izi olmayan meyveler, yoğun pestisit kullanıldığına işaret edebilir. Doğal meyvelerde küçük çizikler, lekeler veya böcek izleri olması oldukça normaldir.