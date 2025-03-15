Meyve Ağaçlarının Yanına Asla Ekilmemesi Gereken Bitkiler: Büyümesi Duruyor, Meyve Vermeyi Bırakıyor
Yanlış bitki seçimleri, ağaçların sağlığını olumsuz etkileyebilir ve verimi düşürebilir. Uzmanlar, meyve ağaçlarının yanına asla ekilmemesi gereken bitkileri açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Bahçecilikte, bazı bitkilerin birbirine fayda sağlaması için yan yana dikilmesi önerilir. Bu yöntem, zararlıları uzak tutmak, yabani otları baskılamak ve tozlaşmayı teşvik etmek açısından faydalıdır. Ancak bazı bitkiler, meyve ağaçlarının büyümesini ve gelişimini olumsuz yönde etkileyebilir. İşte meyve ağaçlarının yanına kesinlikle ekilmemesi gereken bitkiler...
1- CEVİZ AĞAÇLARI
Bahçecilik uzmanı Roethling, ceviz ağaçlarının geniş kök sistemine sahip olduğunu ve bu nedenle diğer meyve ağaçlarının kök gelişimini engelleyebileceğini belirtiyor. Ayrıca, ceviz ağacı yaprakları ve kökleri, özellikle elma ağaçları için zararlı toksinler salgılıyor. Büyük ve sert ceviz meyveleri ise temizlik açısından ek bir sorun oluşturabiliyor.
2- NANE
Nane, hızla yayılan kök yapısı nedeniyle kontrol edilmesi zor bir bitkidir. Roethling, nanenin meyve ağaçlarının köklerini sıkıştırarak gelişimlerini engellediğini ifade ediyor. Bu nedenle, nane toprağa ekilmek yerine saksılarda yetiştirilmelidir.
3- KÖK SEBZELER (Patates, Havuç, Pancar)
Meyve ağaçlarının yanında kök sebzeler yetiştirmek, topraktaki besin dengesini bozabilir ve ağacın köklerini sıkıştırabilir. Özellikle patates, havuç ve pancar gibi sebzeler, toprağı fazla havalandırarak elma ve kiraz ağaçlarının gelişimini olumsuz etkileyebilir.
4- SÜS OTLARI
Süs otları, derin köklere sahip olduğu için su ve besin maddeleri konusunda meyve ağaçlarıyla rekabete girer. Louisiana Eyalet Üniversitesi AgCenter'dan Damon Abdi, süs otlarının birçok böcek ve hayvan türünü çektiğini, bunun da meyve hasadını olumsuz etkileyebileceğini belirtiyor.
5- ÇİM
Şaşırtıcı olsa da, meyve ağaçlarının altında çim yetiştirmek önerilmiyor. Bahçecilik uzmanı Abdi, çimlerin meyve ağaçlarının köklerinden besin ve su çekerek büyümesini zorlaştırdığını söylüyor. Bunun yerine, ağaçların altının temiz tutulması ve organik malç (ağaç yongaları, saman vb.) ile örtülmesi öneriliyor. Bu yöntem, yabani otları baskılamak, toprağın nemini korumak ve organik madde sağlayarak ağacın sağlığını desteklemek açısından faydalıdır.