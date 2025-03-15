Meyve Ağaçlarının Yanına Asla Ekilmemesi Gereken Bitkiler: Büyümesi Duruyor, Meyve Vermeyi Bırakıyor

1- CEVİZ AĞAÇLARI

Bahçecilik uzmanı Roethling, ceviz ağaçlarının geniş kök sistemine sahip olduğunu ve bu nedenle diğer meyve ağaçlarının kök gelişimini engelleyebileceğini belirtiyor. Ayrıca, ceviz ağacı yaprakları ve kökleri, özellikle elma ağaçları için zararlı toksinler salgılıyor. Büyük ve sert ceviz meyveleri ise temizlik açısından ek bir sorun oluşturabiliyor.

2- NANE

Nane, hızla yayılan kök yapısı nedeniyle kontrol edilmesi zor bir bitkidir. Roethling, nanenin meyve ağaçlarının köklerini sıkıştırarak gelişimlerini engellediğini ifade ediyor. Bu nedenle, nane toprağa ekilmek yerine saksılarda yetiştirilmelidir.