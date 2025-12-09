Mevsimler Şaştı! Son 55 Yılın En Sıcak Üçüncü Kasımı Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Raporda, 2025 Kasım ayında Akhisar, Gediz, Dalaman, Göksun, Acıpayam, Korkuteli, Sivas, Zara, Kangal, Kızılcahamam, Erzincan, Erzurum, Iğdır, Tunceli, Malatya, Bingöl, Muş, Hakkari, Horasan, Tercan, Divriği, Hınıs, Arapgir, Karakoçan, Solhan, Malazgirt, Palu, Baskil, Elbistan, Doğanşehir, Yüksekova, Batman ve Ceylanpınar çevrelerinde sıcaklıkların mevsim normallerine yakın seyrettiği belirtildi. Bunun dışındaki bölgelerde ise sıcaklıkların mevsim ortalamalarının üzerinde olduğu ifade edildi.

Kaynak: DHA