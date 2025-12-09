Mevsimler Şaştı! Son 55 Yılın En Sıcak Üçüncü Kasımı Oldu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı sıcaklık değerlendirme raporuna göre, 2025 yılı Kasım ayının ortalama sıcaklığı 12,2 derece olarak hesaplandı. Bu değer, normallerin 2,9 derece üzerine çıkarak son 55 yılın en sıcak üçüncü kasım ayı olmasını sağladı.
Raporda, 2025 Kasım ayında Akhisar, Gediz, Dalaman, Göksun, Acıpayam, Korkuteli, Sivas, Zara, Kangal, Kızılcahamam, Erzincan, Erzurum, Iğdır, Tunceli, Malatya, Bingöl, Muş, Hakkari, Horasan, Tercan, Divriği, Hınıs, Arapgir, Karakoçan, Solhan, Malazgirt, Palu, Baskil, Elbistan, Doğanşehir, Yüksekova, Batman ve Ceylanpınar çevrelerinde sıcaklıkların mevsim normallerine yakın seyrettiği belirtildi. Bunun dışındaki bölgelerde ise sıcaklıkların mevsim ortalamalarının üzerinde olduğu ifade edildi.
