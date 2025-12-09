Mevsimler Şaştı! Son 55 Yılın En Sıcak Üçüncü Kasımı Oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı sıcaklık değerlendirme raporuna göre, 2025 yılı Kasım ayının ortalama sıcaklığı 12,2 derece olarak hesaplandı. Bu değer, normallerin 2,9 derece üzerine çıkarak son 55 yılın en sıcak üçüncü kasım ayı olmasını sağladı.

Son Güncelleme:
Mevsimler Şaştı! Son 55 Yılın En Sıcak Üçüncü Kasımı Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Raporda, 2025 Kasım ayında Akhisar, Gediz, Dalaman, Göksun, Acıpayam, Korkuteli, Sivas, Zara, Kangal, Kızılcahamam, Erzincan, Erzurum, Iğdır, Tunceli, Malatya, Bingöl, Muş, Hakkari, Horasan, Tercan, Divriği, Hınıs, Arapgir, Karakoçan, Solhan, Malazgirt, Palu, Baskil, Elbistan, Doğanşehir, Yüksekova, Batman ve Ceylanpınar çevrelerinde sıcaklıkların mevsim normallerine yakın seyrettiği belirtildi. Bunun dışındaki bölgelerde ise sıcaklıkların mevsim ortalamalarının üzerinde olduğu ifade edildi.

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
Kar, Sağanak ve Fırtına Geliyor! Yurdu Etkisi Altına Alacak Kar, Sağanak ve Fırtına Geliyor! Yurdu Etkisi Altına Alacak
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
İstanbul’un Barajları Alarm Veriyor: Su Seviyesi Kritik Düzeye Düştü İstanbul’un Barajları Alarm Veriyor: Su Seviyesi Kritik Düzeye Düştü
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul’da Sokak Ortasında Dehşet! Park Yeri Kavgası Can Aldı İstanbul’da Sokak Ortasında Dehşet! Park Yeri Kavgası Can Aldı
Kar, Sağanak ve Fırtına Geliyor! Yurdu Etkisi Altına Alacak Kar, Sağanak ve Fırtına Geliyor! Yurdu Etkisi Altına Alacak
Otellerde Yeni Dönem! Kurallar Değişti, Bunu Sakın Yapmayın Otellerde Yeni Dönem! Kurallar Değişti, Bunu Sakın Yapmayın
Vatandaşlık Maaşı İçin Geri Sayım! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Tarih Verdi! Tüm Türkiye’de Başlıyor Vatandaşlık Maaşı Geliyor! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Tarih Verdi! Tüm Türkiye’de Başlıyor
Fed Rüzgarı Tersine Döndü! Altın Güç Kaybetti Fed Rüzgarı Tersine Döndü! Altın Güç Kaybetti