Meteoroloji ve AKOM Peş Peşe Uyardı: İstanbullular İçin Ulaşım Çilesi Başlıyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul'da yaşayanları yaklaşan olumsuz hava koşullarına karşı uyardı.
Kaynak: Haber Merkezi
AKOM tarafından yapılan açıklamada, bu akşam itibarıyla kente Balkanlar üzerinden serin ve yağışlı havanın geleceği bildirildi.
AKOM'un açıklamasına göre, yağışların özellikle şehir merkezinde kuvvetli, Karadeniz kıyısında bulunan bölgelerde (Şile, Beykoz, Sarıyer, Eyüpsultan) ise çok kuvvetli olması bekleniyor. Yarın akşam saatlerine kadar süreceği tahmin edilen yağışlar, sel ve su baskınları gibi olumsuz durumlara yol açabilir.
Vatandaşlardan, özellikle su baskınlarına karşı dikkatli olmaları ve gerekli önlemleri almaları istendi. AKOM, yağışlı hava koşullarının yaratabileceği olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.
METEOROLOJİ'DEN UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 21 Eylül Cumartesi ve 22 Eylül Pazar günleri için hava durumu tahminini açıkladı. Özellikle 3 ilde yağış nedeniyle sel riski bulunurken, vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarı yapıldı.
HAFTA SONU HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Meteoroloji'nin günlük olarak yayımladığı 5 günlük hava tahminlerine göre, 21 Eylül Cumartesi ve 22 Eylül Pazar günleri ülke genelinde serin ve yağışlı hava etkili olmaya devam edecek.
İstanbul'da hafta sonu boyunca parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olurken, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Özellikle Avrupa Yakası'nın kıyı bölgelerinde yağışların kuvvetli geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ise 26 derece civarında olacağı belirtiliyor.