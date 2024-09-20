Meteoroloji ve AKOM Peş Peşe Uyardı: İstanbullular İçin Ulaşım Çilesi Başlıyor

AKOM tarafından yapılan açıklamada, bu akşam itibarıyla kente Balkanlar üzerinden serin ve yağışlı havanın geleceği bildirildi.

AKOM'un açıklamasına göre, yağışların özellikle şehir merkezinde kuvvetli, Karadeniz kıyısında bulunan bölgelerde (Şile, Beykoz, Sarıyer, Eyüpsultan) ise çok kuvvetli olması bekleniyor. Yarın akşam saatlerine kadar süreceği tahmin edilen yağışlar, sel ve su baskınları gibi olumsuz durumlara yol açabilir.

Vatandaşlardan, özellikle su baskınlarına karşı dikkatli olmaları ve gerekli önlemleri almaları istendi. AKOM, yağışlı hava koşullarının yaratabileceği olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.