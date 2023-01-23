Meteoroloji uzmanlarından peş peşe tahminler: İstanbul'da kar yağışı beklenen tarih belli oldu
Meteoroloji uzmanları Kerem Ökten ve Dilek Çalışkan, İstanbul'da kar yağışının yakın zamanda gerçekleşebileceğini söyledi.
Mevsim normallerinin üzerindeki hava sıcaklıkları nedeniyle Türkiye genelinde yağmur ve kar yağışı beklentisi artmış durumda.
Vatandaşlar "Yağmur, kar ne zaman yağacak?" sorusuna yanıt arıyor.
Meteoroloji uzmanı Dilek Çalışkan, 27-28 Ocak itibarıyla doğu bölgelerindeki kar yağışına dikkat çekerken şubat ayının başında da İstanbul'a kar yağma ihtimalinin bulunduğunu söyledi.
Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten ise geçtiğimiz günlerde harita üzerinden göstererek yaptığı paylaşımda "Gerçekten çok bereketli bir dönem başlıyor" demişti; ardından şunları kaydetmişti:
"24 Ocak'tan sonra Kışın başlayacağını söylemiştim. Ardı ardına yağışlı havalar gelecek. Kar ve yağmur. İstanbul'a ve Ankara'ya da kar bekleniyor."