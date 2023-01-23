Meteoroloji uzmanlarından peş peşe tahminler: İstanbul'da kar yağışı beklenen tarih belli oldu

Meteoroloji uzmanları Kerem Ökten ve Dilek Çalışkan, İstanbul'da kar yağışının yakın zamanda gerçekleşebileceğini söyledi.

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Meteoroloji uzmanlarından peş peşe tahminler: İstanbul'da kar yağışı beklenen tarih belli oldu - Resim: 1

Mevsim normallerinin üzerindeki hava sıcaklıkları nedeniyle Türkiye genelinde yağmur ve kar yağışı beklentisi artmış durumda. 

Vatandaşlar "Yağmur, kar ne zaman yağacak?" sorusuna yanıt arıyor.

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Meteoroloji uzmanlarından peş peşe tahminler: İstanbul'da kar yağışı beklenen tarih belli oldu - Resim: 2

Meteoroloji uzmanı Dilek Çalışkan, 27-28 Ocak itibarıyla doğu bölgelerindeki kar yağışına dikkat çekerken şubat ayının başında da İstanbul'a kar yağma ihtimalinin bulunduğunu söyledi. 

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Meteoroloji uzmanlarından peş peşe tahminler: İstanbul'da kar yağışı beklenen tarih belli oldu - Resim: 3

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten ise geçtiğimiz günlerde harita üzerinden göstererek yaptığı paylaşımda "Gerçekten çok bereketli bir dönem başlıyor" demişti; ardından şunları kaydetmişti:

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Meteoroloji uzmanlarından peş peşe tahminler: İstanbul'da kar yağışı beklenen tarih belli oldu - Resim: 4

"24 Ocak'tan sonra Kışın başlayacağını söylemiştim. Ardı ardına yağışlı havalar gelecek. Kar ve yağmur. İstanbul'a ve Ankara'ya da kar bekleniyor."

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