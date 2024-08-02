Meteoroloji Uzmanından Kritik Uyarı! Tarih Verildi… İstanbul’a Kar Geliyor!

Türkiye, aşırı sıcaklarla bunalıyor! Geçtiğimiz kış ayları ılıman ve bol yağmur yağışlı geçerken, yaz ayları ise aşırı sıcaklarla geldi. Aşırı sıcaklar dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’yi de ciddi şekilde etkilerken, vatandaşlar aşırı sıcaklarda bulanıyor ve bir an önce kışın gelmesini istiyor.

Kaynak: Gerçek Gündem