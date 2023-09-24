Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten İstanbul için uyardı, tarih verdi: Afet boyutunda

Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, İstanbul için ekim ayını işaret ederek uyarılarda bulundu ve durumun ciddiyetini tanımlarken "Afet boyutunda" ifadesini kullandı.

Son Güncelleme:
Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten İstanbul için uyardı, tarih verdi: Afet boyutunda - Resim: 1

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, megakent İstanbul için kişisel Twitter hesabında son dakika uyarısı yaptı.

1 10
Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten İstanbul için uyardı, tarih verdi: Afet boyutunda - Resim: 2

Eylül ayının son günleri gelmesine rağmen İstanbul’da hava sıcakları hala yüksek dereceden seyrediyor. Bazı illerde ise hava sıcaklıkları 40 dereceye dayanmış durumda.

2 10
Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten İstanbul için uyardı, tarih verdi: Afet boyutunda - Resim: 3

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten ise İstanbul için uyarılarda bulundu. Ökten, tarih vererek yağmur vortex beklentisini duyurdu.

3 10
Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten İstanbul için uyardı, tarih verdi: Afet boyutunda - Resim: 4

'AFET YAŞAMAYIZ UMARIM'

Ökten paylaşımında "Önümüzde bir yağmur vortex'i var. İstanbul'a yağış beklerken Afet yaşamayız umarım. Detaylar yakında" ifadelerini kullandı.

4 10