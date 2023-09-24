Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten İstanbul için uyardı, tarih verdi: Afet boyutunda
Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, İstanbul için ekim ayını işaret ederek uyarılarda bulundu ve durumun ciddiyetini tanımlarken "Afet boyutunda" ifadesini kullandı.
Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, megakent İstanbul için kişisel Twitter hesabında son dakika uyarısı yaptı.
Eylül ayının son günleri gelmesine rağmen İstanbul’da hava sıcakları hala yüksek dereceden seyrediyor. Bazı illerde ise hava sıcaklıkları 40 dereceye dayanmış durumda.
Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten ise İstanbul için uyarılarda bulundu. Ökten, tarih vererek yağmur vortex beklentisini duyurdu.
'AFET YAŞAMAYIZ UMARIM'
Ökten paylaşımında "Önümüzde bir yağmur vortex'i var. İstanbul'a yağış beklerken Afet yaşamayız umarım. Detaylar yakında" ifadelerini kullandı.