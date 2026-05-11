Meteoroloji Tarih Verdi! Güneş Gidiyor, Sağanak Geliyor: Sıcaklıklar 10 Derece Birden Düşecek

Meteoroloji’nin son raporuna göre Türkiye genelinde hava sıcaklıkları düşerken, gök gürültülü sağanak yağışların birçok bölgede etkili olması bekleniyor. Uzmanlar, ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Son Güncelleme:
Meteoroloji Tarih Verdi! Güneş Gidiyor, Sağanak Geliyor: Sıcaklıklar 10 Derece Birden Düşecek
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı son hava durumu raporuna göre Türkiye genelinde hava sıcaklıkları düşüşe geçiyor. Haftanın ilerleyen günlerinde gök gürültülü sağanak yağışların yurt genelinde etkili olması beklenirken, uzmanlar vatandaşları ani sel, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Haftaya parçalı bulutlu bir havayla başlayan Türkiye’de, batıdan giriş yapan serin ve yağışlı hava dalgasının kısa sürede tüm yurda yayılması bekleniyor. Özellikle hafta sonuna doğru yağışların kıyı bölgelerde de etkisini artıracağı tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR HIZLA DÜŞECEK

Hafta başında Ege ve Akdeniz’de 30 dereceye yaklaşan sıcaklıkların, yağışlı sistemin etkisiyle birlikte sert şekilde düşeceği öngörülüyor. Marmara ve İç Anadolu’da hava sıcaklıklarının yaklaşık 10 derece birden azalarak 17-19 derece seviyelerine kadar gerilemesi bekleniyor.

Uzmanlar ani sıcaklık değişimlerinin özellikle üst solunum yolu rahatsızlıklarını tetikleyebileceğine dikkat çekiyor.

YAĞIŞLAR TÜM YURDA YAYILACAK

Haftanın ilk günlerinde daha çok Karadeniz, İç Anadolu ve kuzey kesimlerde görülen yağışların ilerleyen günlerde Ege, Akdeniz ve kıyı bölgelerde de etkili olacağı belirtildi. İzmir, Aydın ve Antalya gibi sıcak havayla öne çıkan şehirlerde de gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji verilerine göre bugün kuzey ve iç kesimlerde sağanak yağış etkili olurken, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da güneşli hava hakim olacak.

YARIN HAVA NASIL OLACAK?

12 Mayıs Salı günü yağışlı hava özellikle İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde etkisini sürdürecek. Ankara ve çevresinde sağanak yağış beklenirken, Marmara, Ege ve Akdeniz kıyılarında parçalı bulutlu bir hava görülecek.

METEOROLOJİDEN KRİTİK UYARI

Meteoroloji, kuvvetli gök gürültülü sağanaklarla birlikte ani sel, su baskını ve yıldırım riskine karşı vatandaşları uyardı. Yetkililer, sürücülerden kayganlaşan yollarda dikkatli olmalarını ve takip mesafesini korumalarını istedi.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Meteoroloji Hava Durumu
Son Güncelleme:
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Meteoroloji Saat Vererek Uyardı: 35 İlde Alarm Verildi! Bahar Beklerken Sağanak Geliyor Meteoroloji Saat Vererek Uyardı: 35 İlde Alarm Verildi! Bahar Beklerken Sağanak Geliyor
Hantavirüs Korkusu Dünyayı Sardı: Türkiye’de de Görülmüştü! Ölüm Oranı Yüzde 50’ye Kadar Çıktı Hantavirüs Korkusu Dünyayı Sardı: Türkiye’de de Görülmüştü! Ölüm Oranı Yüzde 50’ye Kadar Çıktı
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
ÇOK OKUNANLAR
Hantavirüs Paniği Büyüyor: Prof. Ceyhan’dan Kritik Uyarılar Hantavirüs Paniği Büyüyor: Prof. Ceyhan’dan Kritik Uyarılar
Cumhuriyet Savcısını Bile Dolandırdılar: Pes Dedirten Büyük Vurgun Cumhuriyet Savcısını Bile Dolandırdılar: Pes Dedirten Büyük Vurgun
Kraliçe Mathilde Baykar Üssünde: Belçika Heyeti Milli SİHA’ları İnceledi Kraliçe Mathilde Baykar Üssünde: Belçika Heyeti Milli SİHA’ları İnceledi
'Yeni Pandemi' Korkusu Büyüyor! İki Kişide Daha Hantavirüsü Tespit Edildi 'Yeni Pandemi' Korkusu Büyüyor! İki Kişide Daha Hantavirüsü Tespit Edildi
Barcelona Real'i Devirdi, Şampiyonluğunu İlan Etti Barcelona Real'i Devirdi, Şampiyonluğunu İlan Etti