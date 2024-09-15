Meteoroloji Bölge Bölge Uyardı: Beklenen Yağışlar Başladı

İSTANBUL'DA SAĞANAK OLUMSUZ ETKİLEDİ

Uyarıların ardından İstanbul'un Anadolu Yakası'nda, özellikle Beykoz dahil bazı ilçelerde etkili yağışlar görüldü. Beykoz’daki birçok cadde, yoğun yağış nedeniyle adeta göle döndü. Bu durum, yolların sular altında kalmasına ve yayalar ile sürücüler için büyük zorluklara yol açtı. Yağış nedeniyle sürücüler, ana arterlerde dikkatli bir şekilde ilerlemek zorunda kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) verilerine göre, Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 51 seviyelerine çıktı. Akşam saatlerinde yağışların devam etmesi bekleniyor.

TEDBİR UYARISI

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz ediyor.

Bazı illerde beklenen hava durumu ve günün en yüksek sıcaklıkları ile ilgili detaylar aşağıdaki gibidir:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 32

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. 26

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Antalya: Az bulutlu ve açık 31

Samsun: Parçalı bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 28

Erzurum: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 26

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38