Meteoroloji Bölge Bölge Uyardı: Beklenen Yağışlar Başladı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan güncel hava durumu tahminlerine göre, bu gün Batı Karadeniz ve Marmara'nın kuzeybatısında sağanak yağışlar etkili olurken, Doğu Akdeniz'in batısında ise şiddetli fırtına bekleniyor.
Kaynak: Gerçek Gündem
İstanbul'da etkisini gösteren sağanak yağışlar, kentteki günlük yaşamı önemli ölçüde aksattı. Doğu Akdeniz'in batısında öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerinden esmeye başlayacak rüzgar, 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde etkili oldu.
Fırtınanın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Batı Karadeniz'de ise gök gürültülü sağanak, bugün öğleden sonra Zonguldak, Bartın, Bolu ve Karabük çevrelerinde etkili olacak. Akşam ve gece saatlerinden itibaren Kastamonu, Çankırı çevreleri ve Sinop'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetlenecek.
Marmara'nın kuzeybatısında beklenen gök gürültülü sağanak, Tekirdağ’ın merkez, Muratlı, Saray, Marmaraereğlisi, Çerkezköy, Ergene, Kapaklı ve Çorlu ilçeleri ile Kırklareli’nin merkez, Lüleburgaz, Kofçaz, Demirköy ve Vize ilçelerinde ve İstanbul’un batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor.
İSTANBUL'DA SAĞANAK OLUMSUZ ETKİLEDİ
Uyarıların ardından İstanbul'un Anadolu Yakası'nda, özellikle Beykoz dahil bazı ilçelerde etkili yağışlar görüldü. Beykoz’daki birçok cadde, yoğun yağış nedeniyle adeta göle döndü. Bu durum, yolların sular altında kalmasına ve yayalar ile sürücüler için büyük zorluklara yol açtı. Yağış nedeniyle sürücüler, ana arterlerde dikkatli bir şekilde ilerlemek zorunda kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) verilerine göre, Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 51 seviyelerine çıktı. Akşam saatlerinde yağışların devam etmesi bekleniyor.
TEDBİR UYARISI
Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz ediyor.
Bazı illerde beklenen hava durumu ve günün en yüksek sıcaklıkları ile ilgili detaylar aşağıdaki gibidir:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 32
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. 26
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33
Antalya: Az bulutlu ve açık 31
Samsun: Parçalı bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 28
Erzurum: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 26
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38