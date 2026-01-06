Meteoroloji Alarma Geçti! Bu İlde Yaşayanlar Dikkat! Çığ ve Fırtına Riski Büyüyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda, kar örtüsünün kalın olduğu eğimli bölgelerde çığ riski bulunuyor. Bu tehlikenin pazar akşamına kadar etkisini sürdürebileceği belirtiliyor. Yetkililer, bölgedekileri ulaşımda aksamalar ve diğer olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

SEL VE SU BASKINI YAŞANABİLİR

Trakya'da yarın öğle saatlerinden perşembe günü öğle saatlerine kadar Edirne çevreleri ile Kırklareli'nin batısında yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Bu bölgelerde, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Batı bölgelerde ise yarın öğle saatlerinden perşembe günü akşam saatlerine kadar iç, kuzey ve kıyı Ege ile Marmara'nın batısı ve güneybatısında kuvvetli rüzgar ve fırtına öngörülüyor.

Açıklamada, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.

Kaynak: Haber Merkezi