Meteoroloji alarm verdi, 13 il için sarı kodlu uyarı: 5 gün sürecek

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğusu ile Edirne ve Tekirdağ çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Balıkesir ve Bilecik çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE 15°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı