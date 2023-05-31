Meteoroloji alarm verdi, 13 il için sarı kodlu uyarı: 5 gün sürecek
Meteoroloji 31 Mayıs hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre yurt genelinde etkili olan sağanak yağış bu hafta da devam edecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu (Karaman hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Edirne, Tekirdağ, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Adana’nın iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların İç Ege, Göller Yöresi, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Balıkesir, Bilecik, Eskişehir, Yozgat, Sinop, Samsun, Bingöl ve Muş çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; İç Ege, Göller Yöresi, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Balıkesir, Bilecik, Eskişehir, Yozgat, Sinop, Samsun, Bingöl ve Muş çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğusu ile Edirne ve Tekirdağ çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Balıkesir ve Bilecik çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE 15°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı