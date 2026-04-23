Meteoroloji 16 İl İçin Sarı Alarm Verdi! Sağanak ve Fırtına Geri Geliyor

Türkiye, yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisine giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü yağış beklenirken, bazı yüksek kesimlerde kar yağışı görülecek.

SAĞANAK VE KAR YAĞIŞI BİRLİKTE GÖRÜLECEK

Tahminlere göre İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun büyük bölümü ile Karadeniz’in geniş kesimlerinde yağış etkili olacak. Özellikle Bilecik, Isparta, Burdur’un doğusu, Antalya’nın iç kesimleri, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Batı ve Doğu Karadeniz’in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde ise yağmurun yer yer kara dönüşeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR FIRTINAYA DÖNÜŞECEK

Rüzgarın çoğunlukla güney yönlerden eseceği, bazı bölgelerde ise hızını artırarak fırtına seviyesine ulaşacağı öngörülüyor. Özellikle Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde rüzgarın 50 ila 80 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

Yetkililer, kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksama gibi risklere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

ÇIĞ VE SEL RİSKİNE DİKKAT

Öte yandan Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi ve kar erimesine bağlı riskler gündemde. Kuvvetli yağış beklenen bölgelerde ise sel ve su baskınlarına karşı uyarılar yapıldı.

16 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji, Ağrı, Artvin, Burdur, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Isparta, Kars, Muş, Rize, Sivas, Trabzon, Bayburt, Ardahan ve Iğdır için sarı kodlu uyarı yayımladı. Bu illerde hava koşullarının günlük yaşamı olumsuz etkileyebileceği belirtildi.

SICAKLIKLAR BÖLGELERE GÖRE DEĞİŞECEK

Hava sıcaklıklarının iç ve batı bölgelerde 4 ila 7 derece düşeceği, Marmara’da ise 4 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.

BAHAR HAVASI İÇİN TARİH VERİLDİ

Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen ise yaptığı açıklamada, yağışlı havanın kısa sürede etkisini kaybedeceğini belirtti. Şen, özellikle İstanbul başta olmak üzere batı bölgelerde 1 Mayıs itibarıyla sıcaklıkların yükselerek gerçek bahar havasının hissedileceğini ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi