Meşhur Kanlıca Yoğurduna Lezzet Katan Sır! Taş Gibi Oluyor ve Sulanmıyor

Kanlıca yoğurdu, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. İnce kıvamı ve hafif ekşimsi tadıyla sofralarımızı süsleyen bu yoğurt, öz

Bu tarif, geleneksel yoğurt yapımının en doğru ve en lezzetli yolunu gösteriyor. Şimdi bu eşsiz tarifi adım adım ele alalım:

Malzemeler:

1 litre süt

2 yemek kaşığı yoğurt

ellikle Kanlıca'da yapılan geleneksel bir yöresel üründür. Peki, bu eşsiz lezzet nasıl yapılır? İşte size Kanlıca yoğurduna lezzet katan sır!