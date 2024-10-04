Meşhur Kanlıca Yoğurduna Lezzet Katan Sır! Taş Gibi Oluyor ve Sulanmıyor

Evde bu tarifle Kanlıca yoğurdu yapmak mümkün.

Meşhur Kanlıca Yoğurduna Lezzet Katan Sır! Taş Gibi Oluyor ve Sulanmıyor - Resim: 1

Kanlıca yoğurdu, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. İnce kıvamı ve hafif ekşimsi tadıyla sofralarımızı süsleyen bu yoğurt, öz

Bu tarif, geleneksel yoğurt yapımının en doğru ve en lezzetli yolunu gösteriyor. Şimdi bu eşsiz tarifi adım adım ele alalım:

Malzemeler:

1 litre süt
2 yemek kaşığı yoğurt

ellikle Kanlıca'da yapılan geleneksel bir yöresel üründür. Peki, bu eşsiz lezzet nasıl yapılır? İşte size Kanlıca yoğurduna lezzet katan sır!

Haberin devamını okumak için tıklayın
Google'dan 'Konum' Hamlesi: Artık Haritalar'a Gerek Kalmayacak Google'dan 'Konum' Hamlesi: Artık Haritalar'a Gerek Kalmayacak
Numaralı Gözlük Kullanan Herkesi İlgilendiriyor: Hemen Bunu Yapın Numaralı Gözlük Kullanan Herkesi İlgilendiriyor: Hemen Bunu Yapın
Sararan Beyazları Hemen Eski Haline Getiriyor! Sadece 1 Kaşık Yetiyor Sararan Beyazları Hemen Eski Haline Getiriyor! Sadece 1 Kaşık Yetiyor
Limon ve Sarımsak'tan Çok Daha Etkili: Yemeklere Mutlaka Bir Tutam Ekleyin Limon ve Sarımsak'tan Çok Daha Etkili: Yemeklere Mutlaka Bir Tutam Ekleyin
Yağ Çekmeyen Patates Kızartması Yapmak Meğer Bu Kadar Basitmiş! Hem de Çıtır Çıtır Oluyor Yağ Çekmeyen Patates Kızartması Yapmak Meğer Bu Kadar Basitmiş! Hem de Çıtır Çıtır Oluyor
Bölgenin Gizli Hazinesi: Toprağın Altında Saklıyorlar! Aylarca Bekletip Bidonlara Basıyorlar Bölgenin Gizli Hazinesi: Toprağın Altında Saklıyorlar! Aylarca Bekletip Bidonlara Basıyorlar
Bu Şampuanlar Kel Yapıyor: Sakın Para Vermeyin! Saçları Avuç Avuç Döküyor Bu Şampuanlar Kel Yapıyor: Sakın Para Vermeyin! Saçları Avuç Avuç Döküyor
Ispanağı Sakın Böyle Pişirmeyin: Herkes Aynı Hatayı Yapıyor! Meğer Faydasını Yüzde 50 Azaltıyormuş Ispanağı Sakın Böyle Pişirmeyin: Meğer Faydasını Yüzde 50 Azaltıyormuş
Bunu Eken Pişman Olmuyor, Kilosu 100 TL! 1 Dönümden 1 Ton Ürün Çıkıyor Bunu Eken Pişman Olmuyor, Kilosu 100 TL! 1 Dönümden 1 Ton Ürün Çıkıyor
Uzmanlardan 1 Dakikalık Test: Yaşam Sürenizi Ölçebilirsiniz Uzmanlardan 1 Dakikalık Test: Yaşam Sürenizi Ölçebilirsiniz
Her şeyi Nokta Atışı Bilen Ünlü Astrolog Açıkladı: Ekimde Ünlü Siyasetçi Ölecek Her şeyi Nokta Atışı Bilen Ünlü Astrolog Açıkladı: Ekimde Ünlü Siyasetçi Ölecek
Denizde Kendiliğinden Yetişiyor Köylüler Çuval Çuval Topluyor: Kolesterolün Kökünü Kurutuyor Denizde Kendiliğinden Yetişiyor Köylüler Çuval Çuval Topluyor: Kolesterolün Kökünü Kurutuyor