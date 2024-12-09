Meşhur Kahvaltıcı Sırrını Açıkladı: Yumurta Haşlarken İçine Limon Atmak Meğer Bu İşe Yarıyormuş

Sağlıklı beslenmenin önemli bir parçası olan yumurta, özellikle haşlanmış haliyle sıkça tüketiliyor. Kahvaltısıyla ünlü mekanların aşçıları yumurta ile ilgili kimsenin bilmediği sırrı açıkladı. Yumurtayı haşlarken içine bir dilim limon atın farkı görün... Oldukça eski bir mutfak sırrı olan bu yöntemi denediğinizde farka inanamayacaksınız.

Kaynak: Haber Merkezi