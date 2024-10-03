Mersin’de Hasadı Başladı! Kilosu 350 TL’den Satılıyor
Mersin'in Mut ilçesinde yaklaşık 22 dönüm arazimizde 850 alıç ağacı bulunan alıç hasadı başladı. Yüksek talep gören alıçın kilosu 250 liradan alıcı buluyor.
Kaynak: İHA
Mersin’in Mut’un Bağcağız Mahallesi’nde üretici Serdar Çetin, 5 yıl önce 22 dönümlük alanda yabani alıçları aşılayarak 850 ağaçtan oluşan bir alıç bahçesi kurdu. Sağlığa faydalarıyla bilinen alıcın hasadına başlayan Çetin, şimdilik iç pazarda satış yaptıklarını, ancak ilerleyen yıllarda ürünlerini yurt dışına ihraç etmeyi hedeflediklerini belirtti.
‘AĞAÇ BAŞINA ORTALAMA 1 İLA 2 KİLO MEYVE HASADINI GERÇEKLEŞTİRİYORUZ’
Çetin, “5 sene önce dikmiş olduğumuz alıcın hasadını yapıyoruz. Yaklaşık 22 dönüm arazimizde 850 alıç ağacı bulunmakta. Ağaç başına ortalama 1 ila 2 kilo meyve hasadını gerçekleştiriyoruz. Alıç ağacı bünyesi gereği susuzluğa ve soğuğa dayanıklı bir ağaç. Alıçların desteklenmesi konusunda Mut halkımızı teşvik etmek istiyoruz. Hem de ülke genelinde üretimin artmasını istiyoruz. Biz bu alıcı şu anda Mut halkına tanıtmayı, ayrıca yerel pazara, yurt içi pazara sunmayı düşünüyoruz. İlerleyen süreçte yurt dışına da göndermek istiyoruz. Ürünü işlemek istiyoruz" dedi.
Alıcının fiyatının kilo başına ortalama 200 ile 250 lira arasında değiştiğini belirten Çetin marketlerde 350 liraya kadar alıcı bulduğunu aktardı.
‘ÇOK ÖNEMLİ BİR MEYVE’
Mut Ziraat Oda Başkanı Muharrem Yılmaz ise “İlçemiz Bağcağız Mahallesi Karaağaç mevkiinde üreticimiz Serdar Çetin alıç hasadı yaptı. Alıç şehrimiz için ilçemiz için çok önemli bir meyvedir. İlçede bu kadar büyük bir alıç bahçesi yoktur. Alıcın faydalarını günümüzde kanserde, diyabette, yüksek tansiyonda görmek mümkün” şeklinde konuştu.