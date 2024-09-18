Menemeni Lezzetlendiren Altın Kural! Şeflerin 1 Kaşık Tavaya Ekliyormuş
Lezzetli menemen yapmak için şefler bu yöntemi uyguluyor. Menemen bu tarifle çok lezzetli oluyor.
Menemen yemeği Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Ancak, gerçek bir menemen lezzetini yakalamak için dikkat edilmesi gereken altın kurallardan biri de kuyruk yağı veya tereyağı kullanmaktır.
Usta şeflerin sırrını paylaştığına göre, gerçek bir menemen lezzeti için tavaya sadece 1 kaşık kuyruk yağı veya tereyağı eklemek gerekiyor. Bu küçük detay, menemenin lezzetini tam anlamıyla ortaya çıkararak damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor.
Kuyruk yağı veya tereyağının eklenmesiyle menemenin kıvamı daha kremsi ve lezzetli olurken, malzemelerin birbirine daha iyi karışması sağlanıyor. Ayrıca, bu yağlar sayesinde menemenin yanmaması ve yapışmaması da sağlanmış oluyor.
MENEMEN TARİFİ
Malzemeler:
3 domates
3 adet yeşil biber
1 çay kaşığı tuz
3 adet yumurta
Karabiber ya da kimyon
-Soğanlı yapacaksanız 1 adet ince kıyılmış soğan
-Sucuklu yapacaksanız 7-8 dilim sucuk
-Kaşarlı yapacaksanız küçük bir 1 kase rendelenmiş kaşar
Üzeri için:
Kekik
Nasıl yapılır?
Yeşil biberleri ince ince dilimleyip yağda rengi dönene dek pişirin. (Yakmamaya özen gösterin.) Ardından küp küp doğranmış ya da rendelenmişdomatesleri ekleyin. Domatesler pişerken dilediğiniz baharatları ve tuzu ekleyin. Domatesler suyunu salıp çekmeye başlarken ve tamamen yumuşamışken yumurtaları da kırıp karıştırın. Yumurtalar piştiğin de menemeniniz yemeye de hazır demektir. Menemeni yumurtasız olarak da yiyebilirsiniz. Domates piştikten sonra ocaktan alınıp da servis edilebilir.