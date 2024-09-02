Melek Baykal Yıllar Sonra İtiraf Etti: "Cennet Mahallesi'nde Oynamalarını Hiç İstemedim"

Türk televizyonlarının unutulmaz yapımlarından Cennet Mahallesi'nde 'Pembe' karakterine hayat veren Melek Baykal, yıllar sonra rol arkadaşı Müjdat Gezen'in programında itiraflarda bulundu. Projenin yapım aşamasında yapımcı ile yaşadığı tartışmayı anlatan Baykal, dizide yer alan iki başrol oyuncusuyla birlikte oynamak istemediğini açıkladı.

Melek Baykal Yıllar Sonra İtiraf Etti: "Cennet Mahallesi'nde Oynamalarını Hiç İstemedim" - Resim: 1

İlk bölümü 2004 yılında yayınlanan Cennet Mahallesi, kısa sürede reyting rekorları kırarak Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasına adını yazdırdı.

Dizide rol alan hemen hemen her oyuncu şöhrete kavuşurken, başroller arasında yer alan ve 'Pembe' karakterine hayat veren usta oyuncu Melek Baykal, 20 yıl sonra çarpıcı itiraflarda bulundu. Cennet Mahallesi'nde 'Yunus' karakterine hayat veren rol arkadaşı usta tiyatrocu Müjdat Gezen'in programına konuk olan Baykal, projenin ilk aşamasında dizi kadrosunda istemediği iki oyuncuyu ve yapımcıyla yaşadığı tartışmayı açıkladı.

Haberin devamını okumak için tıklayın
Doktorlar Uyardı Büyük Risk Taşıyor: Bu Kişilerin Asla Erken Saatte Uyanmaması Gerekiyor Doktorlar Uyardı Büyük Risk Taşıyor: Bu Kişilerin Asla Erken Saatte Uyanmaması Gerekiyor
Resimde Gördüğünüz İlk Hayvan Sizin Kişiliğinizi Ele Veriyor Resimde Gördüğünüz İlk Hayvan Sizin Kişiliğinizi Ele Veriyor
Doğanın Demir Deposu Olarak Biliniyorlar: İşte Neredeyse Bütün Hastalıkları Silip Atan 5 Besin Doğanın Demir Deposu Olarak Biliniyorlar: İşte Neredeyse Bütün Hastalıkları Silip Atan 5 Besin
Ahu Tuğba'nın Cenazesi ABD'de Kaldı: Türkiye'ye Getirilmesi İçin İstenen Para Servet Değerinde! Ahu Tuğba'nın Cenazesi ABD'de Kaldı: Türkiye'ye Getirilmesi İçin İstenen Para Servet Değerinde!
Tanesi 150 Liradan Satılan Meyveyi Bedavaya Dağıttı: Kapış Kapış Aldılar! Faydası Saymakla Bitmiyor Tanesi 150 Liradan Satılan Meyveyi Bedavaya Dağıttı: Kapış Kapış Aldılar! Faydası Saymakla Bitmiyor
Lezzetli ve Yumuşak Olması İçin Patates Püresine Süt Yerine Bunu Ekleyin Lezzetli ve Yumuşak Olması İçin Patates Püresine Süt Yerine Bunu Ekleyin
Çamaşır Suyunu Unutun! Tam 10 kat Etkili Bu Yöntemle Klozetler Bembeyaz Oluyor Çamaşır Suyunu Unutun! Tam 10 kat Etkili Bu Yöntemle Klozetler Bembeyaz Oluyor
Ev Temizliğinde İnsansı Robot Dönemi Başlıyor: Kadınların Evde Eli Ayağı Olacak Ev Temizliğinde İnsansı Robot Dönemi Başlıyor: Kadınların Evde Eli Ayağı Olacak
Diyetisyenlerin Gizli Tarifi Ortaya Çıktı: Ayda 5 Kilogram Verilmesini Sağlıyor Diyetisyenlerin Gizli Tarifi Ortaya Çıktı: Ayda 5 Kilogram Verilmesini Sağlıyor
Koltuk Lekelerini Temizlemek İçin En Kolay Yol! Bu Yöntemle 5 Dakikada Temizleniyor Koltuk Lekelerini Temizlemek İçin En Kolay Yol! Bu Yöntemle 5 Dakikada Temizleniyor
Çamaşır Makinesinden Kayış Gibi Çıkan Havlulara Son: 1 Ölçeği Yetiyor, Olmadığı Ev Yok Çamaşır Makinesinden Kayış Gibi Çıkan Havlulara Son: Her Evde Bulunuyor, 1 Ölçeği Yetiyor
Canan Karatay Sürekli Öneriyor. Mucize Otun Bir Tek Ölüme Çaresi Yok Canan Karatay Sürekli Öneriyor. Mucize Otun Bir Tek Ölüme Çaresi Yok