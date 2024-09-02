Melek Baykal Yıllar Sonra İtiraf Etti: "Cennet Mahallesi'nde Oynamalarını Hiç İstemedim"

İlk bölümü 2004 yılında yayınlanan Cennet Mahallesi, kısa sürede reyting rekorları kırarak Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasına adını yazdırdı.



Dizide rol alan hemen hemen her oyuncu şöhrete kavuşurken, başroller arasında yer alan ve 'Pembe' karakterine hayat veren usta oyuncu Melek Baykal, 20 yıl sonra çarpıcı itiraflarda bulundu. Cennet Mahallesi'nde 'Yunus' karakterine hayat veren rol arkadaşı usta tiyatrocu Müjdat Gezen'in programına konuk olan Baykal, projenin ilk aşamasında dizi kadrosunda istemediği iki oyuncuyu ve yapımcıyla yaşadığı tartışmayı açıkladı.