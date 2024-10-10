Meğer Zeki İnsanların Ortak Özelliğiymiş: IQ'nuz Beklediğinizden Yüksek Olabilir

AÇIK FİKİRLİ OLMAK

Zeki kişiler, yeni fikir ve fırsatlara açık olur. Alternatif çözüm yollarını değerlendiren bu bireyler, kanıtları tarafsız bir şekilde analiz ederler. Psikologlar, açık fikirli kişilerin zeka testlerinde ve diğer akademik sınavlarda daha yüksek puan alma eğiliminde olduğunu belirtmektedir. Bu kişiler, benimsedikleri fikirler konusunda da seçici davranırlar.

MERAKLI OLMAK

Zeki bireyler, çevrelerindeki küçük detayları bile merak edebilirler. 2016 yılında yapılan bir araştırma, çocukluktaki zekâ ile yetişkinlikteki deneyime açıklık arasında bir bağlantı olduğunu göstermiştir. Zeka ile merak arasındaki ilişkiyi en iyi anlatanlardan biri de Albert Einstein’dır: “Özel yeteneklerim yok; sadece tutkulu bir şekilde meraklıyım.”

ENDİŞELİ OLMAK

Yüksek zekaya sahip kişiler, dünyayı diğer insanlardan daha farklı algıladıkları için sıklıkla endişe yaşarlar. Kanada'daki Lakehead Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmada, sürekli endişe duyan bireylerin zekâ testlerinde daha yüksek puan aldığı görülmüştür. Psikolog Tsachi Ein-Dor ve Orgad Tal tarafından yapılan bir deney, endişeli insanların zeki olduğuna dair bulguları destekler niteliktedir.