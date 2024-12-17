Meğer Yıllardır Yanlış Yapıyormuşuz: Buzdolabını Bu Şekilde Düzenlemek Yiyeceklerin Ömrüne Ömür Katıyor!

2- ORTA RAF: Süt Ürünleri ve Yumurtalar

Süt, yoğurt, tereyağı ve peynir gibi süt ürünleri, sıcaklık değişimlerinden etkilenmemesi için buzdolabı kapağı yerine orta rafta muhafaza edilmelidir. Yumurtalar ise karton kutularında, orta rafın ön kısmına yerleştirilmeli ve doğrudan hava akışına maruz kalmamalıdır.

3- ALT RAF: Çiğ Et ve Deniz Ürünleri

Buzdolabının en soğuk bölgesi olan alt raf, çiğ et ve balık gibi bozulmaya yatkın ürünler için idealdir. Bu ürünler, sıvı sızmasını ve çapraz bulaşmayı önlemek adına mutlaka kapalı kaplarda saklanmalıdır. Ayrıca alt rafın düzenli temizliği gıda güvenliği açısından büyük önem taşır.

4- ÇEKMECELER: Meyve ve Sebzelerin Korunması

Sebzeler yüksek nemli çekmecelerde, meyveler ise düşük nemli bölmelerde muhafaza edilmelidir. Meyve ve sebzeleri yıkamadan saklamak, buzdolabındaki nemin küflenmeye yol açmasını engeller. Ayrıca sebze ve meyvelerin ayrı çekmecelerde tutulması önerilir.

5- KAPAK RAFI: Soslar ve İşlenmiş Gıdalar İçin

Buzdolabı kapağı, sıcaklık dalgalanmalarının en fazla yaşandığı bölgedir. Bu nedenle ketçap, mayonez, turşu, sirke gibi koruyucu içeren soslar ve pastörize içecekler burada saklanabilir.