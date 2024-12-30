Meğer Yıllardır Soğanı Yanlış Tüketiyormuşuz! Canan Karatay Uyardı, Zararı Büyük
Soğan, mutfakların vazgeçilmez sebzelerinden biri olmasının yanı sıra sağlık açısından birçok fayda sağlarken, yanlış tüketildiğinde mide ve bağırsak sorunlarına yol açabilir. Prof. Dr. Canan Karatay, soğan tüketiminde dikkat edilmesi gereken noktaları vurgulayarak, bağırsak sağlığını korumak için bazı önerilerde bulundu.
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Antioksidan bakımından zengin olan soğan, bağışıklık sistemini güçlendirici etkileriyle bilinir. Harvard Üniversitesi’nin araştırmalarına göre, düzenli soğan tüketiminin kolorektal kanser riskini %79 oranında azalttığı belirtiliyor. Ayrıca, soğanda bulunan organik bileşikler, kolesterol seviyesini düzenleyerek kalp krizi ve felç riskini azaltma potansiyeline sahiptir.
YANLIŞ TÜKETİMDE SİNDİRİM SORUNLARI ORTAYA ÇIKAR
Soğanın doğru tüketilmesi sağlık açısından büyük önem taşıyor. Uzmanlar, çiğ soğanın mide rahatsızlıklarını tetikleyebileceğini, gaz ve şişkinlik gibi sindirim sorunlarına neden olabileceğini belirtiyor. Özellikle hassas sindirim sistemine sahip bireylerin, soğan tüketiminde dikkatli olmaları gerektiği vurgulanıyor.
CANAN KARATAY’DAN TÜKETİM TAVSİYELERİ
Prof. Dr. Canan Karatay, soğanın çiğ tüketilmesinin sağlıklı olduğunu, ancak yağda kavrulmasının besin değerini düşürdüğünü ifade etti. Karatay, "Soğan çiğ tüketildiğinde faydalarını en iyi şekilde gösterir, fakat herkesin sindirim sistemi farklıdır. Bu nedenle, soğanın pişmiş ya da çiğ tüketimi bireysel tercihlere ve vücut toleransına göre şekillenmelidir" dedi.
Uzmanlara göre, soğanın sağlıklı etkilerinden faydalanmak için tüketim şekline dikkat edilmesi gerekiyor. Çiğ ya da pişmiş şekilde tüketim, kişinin sindirim sistemi ve sağlık durumuna uygun olarak belirlenmelidir. Soğan, dengeli ve doğru şekilde tüketildiğinde sağlık açısından önemli katkılar sunabilir.