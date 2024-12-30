Meğer Yıllardır Soğanı Yanlış Tüketiyormuşuz! Canan Karatay Uyardı, Zararı Büyük

CANAN KARATAY’DAN TÜKETİM TAVSİYELERİ

Prof. Dr. Canan Karatay, soğanın çiğ tüketilmesinin sağlıklı olduğunu, ancak yağda kavrulmasının besin değerini düşürdüğünü ifade etti. Karatay, "Soğan çiğ tüketildiğinde faydalarını en iyi şekilde gösterir, fakat herkesin sindirim sistemi farklıdır. Bu nedenle, soğanın pişmiş ya da çiğ tüketimi bireysel tercihlere ve vücut toleransına göre şekillenmelidir" dedi.