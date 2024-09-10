Meğer Tarhananın Aslıymış: 1 Kepçesi Her Derde Deva, Ezgamanın Baş Düşmanı

Tarhanaya lezzetini veren en önemli bileşenlerden biri ise “çörtük” ya da daha yaygın adıyla tarhana otudur. Tarhana otu, sadece çorbanın değil, sağlığın da vazgeçilmezi olabilir.

Tarhana otu, özellikle Ege Bölgesi’nde yetişen ve kurutulduktan sonra kekik gibi yemeklere eklenebilen şifalı bir bitkidir. Tarhananın fermente edilmesinden gelen ekşi tadı, yoğurtla mayalanmış olmasından kaynaklanır. Ancak, tarhana otunun sağlık üzerindeki faydaları da saymakla bitmiyor.

SİNDİRİM VE BAĞIRSAK DOSTU

Tarhana otu, sindirim sistemi üzerinde olumlu etkileriyle bilinir. Bağırsak problemleri, mide rahatsızlıkları ve idrar yolu enfeksiyonlarına iyi gelir. İdrar söktürücü özelliği sayesinde ağır yemekler sonrası yaşanan mide ağrılarını hafifletebilir. Aynı zamanda böbrek taşı düşürmede de yardımcı olabilir.

AKCİĞER SAĞLIĞINI KORUYOR

Tarhana otu, akciğer sağlığını destekler ve bronşit, astım gibi solunum yolu rahatsızlıklarının tedavisine yardımcı olabilir. Ayrıca boğazda oluşan kuruluk ve balgam sorunlarını gidermede etkili olup, iltihaplı romatizmaya karşı da iyi gelir. Bu bitki, kas gelişimini desteklediği gibi mevsimsel nezle ve alerjilere karşı da koruyucu özellikler taşır.