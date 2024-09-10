Meğer Tarhananın Aslıymış: 1 Kepçesi Her Derde Deva, Ezgamanın Baş Düşmanı
Tarhana, birçok kişi tarafından sevilen ve besleyiciliği yüksek bir çorbadır. Pişirmesi kolay olsa da yapımı sabır gerektirir.
Kaynak: Gerçek Gündem
Tarhanaya lezzetini veren en önemli bileşenlerden biri ise “çörtük” ya da daha yaygın adıyla tarhana otudur. Tarhana otu, sadece çorbanın değil, sağlığın da vazgeçilmezi olabilir.
Tarhana otu, özellikle Ege Bölgesi’nde yetişen ve kurutulduktan sonra kekik gibi yemeklere eklenebilen şifalı bir bitkidir. Tarhananın fermente edilmesinden gelen ekşi tadı, yoğurtla mayalanmış olmasından kaynaklanır. Ancak, tarhana otunun sağlık üzerindeki faydaları da saymakla bitmiyor.
SİNDİRİM VE BAĞIRSAK DOSTU
Tarhana otu, sindirim sistemi üzerinde olumlu etkileriyle bilinir. Bağırsak problemleri, mide rahatsızlıkları ve idrar yolu enfeksiyonlarına iyi gelir. İdrar söktürücü özelliği sayesinde ağır yemekler sonrası yaşanan mide ağrılarını hafifletebilir. Aynı zamanda böbrek taşı düşürmede de yardımcı olabilir.
AKCİĞER SAĞLIĞINI KORUYOR
Tarhana otu, akciğer sağlığını destekler ve bronşit, astım gibi solunum yolu rahatsızlıklarının tedavisine yardımcı olabilir. Ayrıca boğazda oluşan kuruluk ve balgam sorunlarını gidermede etkili olup, iltihaplı romatizmaya karşı da iyi gelir. Bu bitki, kas gelişimini desteklediği gibi mevsimsel nezle ve alerjilere karşı da koruyucu özellikler taşır.
VÜCUT DENGESİNİ SAĞLIYOR
Tarhana otu, vücuttaki fazla tuzun atılmasına yardımcı olur ve insülin seviyesini dengeler. MS (multiple skleroz) hastalığının tedavisine katkı sağlayan bu şifalı bitki, tansiyonu dengeler, kemik sağlığını korur ve enerji verir. Aynı zamanda saç ve cilt güzelliğine olumlu etkileri vardır.
DOYURUCU ÖZELLİĞİ
Sebze ve yoğurt içerikli tarhana çorbası, fermente edildiği için besin değeri yüksek ve doyurucudur. Bu, onu şifa dolu bir yemek haline getirir. Tarhanaya eklenen çörtük, aromatik yapısıyla çorbaya farklı bir lezzet katar.
EGZAMAYA SON VERİYOR
Tarhana otu, egzama tedavisinde de kullanılır. Kuru yaprakları ve çiçekleri, egzamalı bölgeye konularak bekletildiğinde rahatlama sağlar. Bitki uzmanları, bu işlemin yaklaşık bir saat sürmesi gerektiğini belirtmektedir.
ÇAY OLARAK TÜKETİLEBİLİR
Tarhana otunun yaprak ve çiçekleri, çay gibi demlenip içildiğinde bronşit ve hafif soğuk algınlığına iyi gelir. Boğazı rahatlatıcı etkisi olan bu bitkiyi tam mevsiminde alıp, kış boyunca kullanmak oldukça faydalıdır.
Tarhana otunun sağlık üzerindeki etkilerini bilerek, bu bitkiyi yalnızca çorbalarınızda değil, günlük hayatınızda da kullanabilirsiniz