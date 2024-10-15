Meğer Şifası Kabuklarındaymış: Çöpe Atan Büyük Hata Yapar, Kaynatıp İçen O Hastalıklardan Kurtuluyor

SOLUNUM SORUNLARINA İYİ GELİYOR

Ayva kabuğu çayı, öksürük, soğuk algınlığı ve bronşit gibi solunum yolu problemlerine karşı rahatlatıcı etkileriyle tanınıyor. İçeriğindeki anti-inflamatuar bileşenler, boğaz tahrişini azaltma ve solunum zorluğunu hafifletme potansiyeline sahip. Geleneksel olarak çeşitli kültürlerde, ayva kabuğu çayı öksürüğü azaltmak ve balgamı hafifletmek için kullanılıyor.

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİYOR

Ayva kabuğu, bağışıklık sisteminin sağlıklı çalışması için gerekli olan C ve E vitaminlerini barındırıyor. C vitamini, bağışıklık fonksiyonunu artırma konusunda kritik bir rol üstleniyor ve vücudun enfeksiyonlarla savaşmasına yardımcı oluyor.